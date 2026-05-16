تربية الأبناء في ظل التحديات الرقمية في محاضرة توعوية بثقافة الأقصر

نظم فرع ثقافة الأقصر عددا من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

وفي السياق أقيمت محاضرة بعنوان "تربية الأبناء في ظل التحديات الرقمية"، قدمتها كريمة التهامي، أخصائي نفسي وتخاطب لذوي الاحتياجات، وتحدثت خلالها عن التحديات الرقمية التي تواجه الأبناء، ومنها الإدمان الرقمي، والتنمر الإلكتروني، والعزلة وضعف التواصل الأسري، مؤكدة أهمية بناء علاقة قوية مع الأبناء، ووضع قواعد واضحة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية، إلى جانب التربية بالقدوة.

وفي قصر ثقافة أرمنت أقيمت محاضرة بعنوان "الاهتمام بالإبداع النسائي" أكد خلالها د. النوبي عبد الراضي، أن الاهتمام بالإبداع النسائي يعد ضرورة ثقافية وتنموية تهدف إلى إبراز مواهب المرأة وقدرتها على الابتكار في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية توفير بيئة داعمة تشمل التعليم والتدريب وتغيير النظرة التقليدية لأدوار المرأة في المجتمع.

وفي قصر ثقافة الطارف عقد لقاء بعنوان "التنوع الثقافي من أجل البناء والتنمية" قدمه محمد إبراهيم معلم خبير بمعهد فتيات القرنة الأزهري، وتناول خلاله مفهوم التنوع الثقافي وأهمية التفاهم ووجود حوار بين أصحاب الثقافات المختلفة لتحقيق التنمية المجتمعية.

كما أقيمت محاضرة بعنوان "الصناعات والحرف المحلية بين التطور والانقراض" ألقاها العادلي حسان وكيل ثقافي بمعهد فتيات القرنة الأزهري، وأوضح خلالها أن الحرف المحلية تمثل إرثا ثقافيا وهوية وطنية للمجتمعات، رغم تعرضها لخطر الاندثار نتيجة عزوف الأجيال الجديدة وضعف العوائد المالية، مؤكدا إلى أهمية التحديث والابتكار والتسويق الرقمي لدعم هذه الحرف.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ومن خلال فرع ثقافة الأقصر، أقام قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "الإسعافات الأولية" تناولت خلالها صفاء زغلول، مفهوم الإسعافات الأولية باعتبارها المساعدة الطبية العاجلة التي تقدم للمصاب أو المريض بشكل مفاجئ، بهدف إنقاذ حياته أو منع تدهور حالته وتخفيف الألم لحين وصول الفريق الطبي المتخصص.

وفي مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحري، أقيمت محاضرة بعنوان "التردد وضعف اتخاذ القرار"، ناقش خلالها عمرو عبد الصبور، أسباب التردد، ومنها الخوف من الفشل والرغبة في الوصول إلى القرار المثالي، مشيرا إلى أثر ذلك في حياة الإنسان اليومية، سواء في العمل أو الدراسة أو العلاقات الشخصية، كاستهلاك الوقت والطاقة وإهدار الفرص.

أما على الجانب الفني، أعد قصر ثقافة الطود مسابقة ثقافية وفنية للأطفال قدمتها فاطمة ماهر، تلاها ورشة لتعليم الرسم بالقلم الرصاص تدريب هند مصطفى، وورشة مشغولات يدوية بالكروشيه تدريب نجاح علي، وأخرى لعمل تشكيلات بالصلصال تدريب صابرين محمد.

كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات قبلي ورشة فنية تدريب عفاف إبراهيم، إلى جانب ورشة تصميم مقلمة بالفوم بمكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري.