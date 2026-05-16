وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع غينيا الاستوائية

جرى إتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع سيميون إيسونو، وزير خارجية غينيا الاستوائية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور إزاء القضايا الأفريقية.

أشاد الوزير عبد العاطي بما تشهده العلاقات المصرية–الإكواتورية من زخم متنامٍ خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً الحرص على البناء على هذا الزخم والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتشجيع انخراط الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية في غينيا الاستوائية، فضلاً عن مواصلة التعاون في مجالات بناء القدرات والكوادر الوطنية من خلال مشروعات وبرامج الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ومختلف المؤسسات المصرية.

في ذات السياق، أشار وزير الخارجية إلى التحضيرات الجارية لانعقاد منتدى العلمين أفريقيا، المقرر عقده بمدينة العلمين خلال شهر يونيو المقبل على هامش القمة التنسيقية لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، معرباً عن التطلع لمشاركة الشركات الإكواتورية في هذا المنتدى. كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في القارة الأفريقية، وسبل دعم جهود السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في دعم العمل الأفريقي المشترك وتعزيز الاستقرار والتنمية في القارة.