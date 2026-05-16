لرفع جودة الصادرات المصرية.. متبقيات المبيدات يحلل 38 ألف عينة في إبريل

يواصل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية جهوده المكثفة لدعم منظومة سلامة الغذاء وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية والغذائية، من خلال تقديم خدمات تحليلية متطورة، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتوسيع مجالات التعاون مع الجهات المحلية والدولية ، وذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وكشف تقرير رسمي صادر عن المعمل حول أبرز الأنشطة والجهود خلال شهر إبريل الماضي، عن تحقيق نتائج متميزة على مستوى التحاليل المعملية والأنشطة التدريبية والتسويقية والعلمية، بما يعكس الدور الحيوي الذي يقوم به المعمل في دعم قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية في مصر.

وأكدت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، أن المعمل استقبل خلال شهر إبريل أكثر من 38 ألف عينة من السلع الغذائية، واردة من الجهات الرقابية المختلفة أو من العملاء، حيث تم تحليل هذه العينات داخل الأقسام المختلفة بالمعمل وفقًا لأحدث المعايير والتقنيات المعملية، وإصدار النتائج الخاصة بها بدقة وكفاءة عالية.

وأوضحت عبد اللاه أن عينات الصادرات الزراعية والغذائية بلغت أكثر من 5 آلاف عينة، في حين بلغت عينات الواردات نحو 4 آلاف عينة، بينما استحوذت عينات العملاء على النصيب الأكبر بإجمالي يقارب 28 ألف عينة، وهو ما يمثل نحو 74% من إجمالي العينات التي تم تحليلها خلال الشهر، كما تم فحص أكثر من ألف عينة ضمن مشروع الرصد الوطني، الأمر الذي رفع إجمالي العينات التي تم التعامل معها خلال إبريل إلى أكثر من 38 ألف عينة تقريبًا.

وأضافت أن هذه المؤشرات تعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها المعمل لدى الجهات الرقابية والشركات العاملة في مجال إنتاج وتصدير المنتجات الغذائية، إلى جانب الدور المحوري الذي يقوم به في دعم منظومة سلامة الغذاء المصرية وضمان مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير الدولية، بما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة والحفاظ على سمعة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وعلى المستوى الدولي، أشارت مدير المعمل إلى أن شهر إبريل شهد عددًا من الإنجازات المهمة، أبرزها نجاح المعمل في إعادة الحصول على شهادتي نظم إدارة البيئة ISO 14001 وشهادة السلامة والصحة المهنية ISO 45001 للعام الرابع على التوالي، وهو ما يعكس التزام المعمل المستمر بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والاستدامة البيئية داخل بيئة العمل.

وفي إطار دعم التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة ونقل الخبرات المصرية في مجالات سلامة الغذاء وتحليل الملوثات، انتهى مركز التدريب التابع للمعمل من تنفيذ برنامج تدريبي دولي متخصص بعنوان “الكشف عن متبقيات المبيدات في العينات الغذائية والبيئية”، بمشاركة متدربين من جمهورية تنزانيا، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز التعاون الفني والعلمي مع الدول الأفريقية، ودعم بناء القدرات في مجالات تحليل الملوثات وسلامة الغذاء.

واستقبل المعمل، خلال الشهر ذاته وفدًا يضم نحو 60 طالبًا من كليات الزراعة بجامعتي القاهرة وبنها، حيث تعرف الطلاب على أنشطة المعمل المختلفة، والدور الذي يقوم به في حماية صحة المستهلك ودعم الصادرات الغذائية المصرية، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة.

في سياق متصل، شهد شهر إبريل نشاطًا ملحوظًا لإدارة التسويق بالمعمل، حيث تم الانتهاء من إجراءات التعاقد مع خمس شركات جديدة تعمل في مجال إنتاج وتصدير المنتجات الغذائية، وذلك في إطار التوسع في تقديم الخدمات الفنية والتحليلية للقطاع الخاص ودعم الصناعات الغذائية المصرية.

كما تم توقيع أربعة بروتوكولات تعاون جديدة مع عدد من الجهات والمؤسسات، من أبرزها بروتوكول التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، الذي تم توقيعه على هامش زيارة رئيس المنظمة الدولية للتقييس International Organization for Standardization ورئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، في خطوة تعكس حرص المعمل على تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات الفنية والعلمية.

ونظمت إدارة التسويق أيضًا زيارتين ميدانيتين لعدد 14 شركة من الشركات الأعضاء بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والعاملة في مجال تصنيع وتصدير المنتجات الغذائية، حيث تضمنت الزيارات جولات تفقدية داخل الأقسام المختلفة بالمعمل للتعرف عن قرب على إمكانياته الفنية والتكنولوجية، والاطلاع على أعمال التطوير والتحديث المستمرة التي يشهدها المعمل في مختلف قطاعاته.

وعقدت إدارة المعمل اجتماعات مع أربع شركات جديدة لبحث فرص التعاون المستقبلية، إلى جانب عقد اجتماع موسع مع فريق جمعية CropLife Egypt لمناقشة خطة التعاون خلال العام الحالي، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم ورش العمل والبرامج الإرشادية الموجهة للمحاصيل التصديرية في مناطق الإنتاج المختلفة بمحافظات الجمهورية.

وعلى صعيد الأنشطة العلمية والتوعوية، شارك المعمل خلال شهر إبريل في أكثر من ثماني ورش عمل وندوة علمية وملتقى متخصص، تناولت قضايا سلامة الغذاء والزراعة المستدامة ومواجهة التلوث البيئي، حيث تم إلقاء محاضرة بعنوان “الرصد والتحكم في التلوث البيئي: المنظور العلمي لسلامة الغذاء” ضمن فعاليات المؤتمر العلمي “الإدارة المستدامة في مكافحة الآفات وعلاقتها بتغير المناخ” بكلية الزراعة – جامعة القاهرة، حيث تم استعراض أحدث الأساليب العلمية المستخدمة في رصد الملوثات وضمان سلامة الغذاء.

وشارك المعمل في ورشة العمل الافتتاحية لمشروع “التحقق من خلو الأغذية من الدهون المتحولة في مصر: نحو مصر خالية من الدهون المتحولة”، الذي تم تنظيمه بالتعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة والسكان ومنظمة World Health Organization ومؤسسة Resolve to Save Lives، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية لتحسين جودة الغذاء وحماية صحة المستهلك.

وشارك المعمل كذلك في ويبينار متخصص بعنوان “المنتجات الحيوية والزراعة المستدامة: رؤى متعددة الأطراف المعنية حول الابتكار والتنظيم واعتماد هذه الحلول في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط”، والذي نظمته الجمعية المصرية لحماية المحاصيل “كروب لايف”، حيث ناقش المشاركون مستقبل المنتجات الحيوية ودورها في دعم نظم الإنتاج الزراعي المستدام.

وتأتي هذه الجهود المتواصلة في إطار الدور الوطني والعلمي الذي يقوم به المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، باعتباره أحد أهم المعامل المرجعية المتخصصة في مصر والمنطقة، والداعم الرئيسي لجهود الدولة في تعزيز سلامة الغذاء، ورفع جودة المنتجات الزراعية والغذائية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الدولية.