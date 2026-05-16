مدرب قوي تكتيكيًا.. فرج عامر: الأهلي تواصل مع فان بوميل في أوروبا

كشف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تواجد المدرب الهولندي مارك فان بوميل ضمن الأسماء التي التقتها بعثة الأهلي في أوروبا.

وأكد فرج عامر، أن المدرب يمتلك سيرة تدريبية جيدة في عدد من الأندية الأوروبية، ويُعرف بشخصيته القوية وانضباطه التكتيكي.

مدرب الأهلي الجديد

وأوضح فرج عامر أن فان بوميل حقق نجاحًا لافتًا خلال تجربته مع Royal Antwerp بعدما قاد الفريق للتتويج بالدوري والكأس في بلجيكا، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود بعض الملاحظات على المدرب، أبرزها دخوله أحيانًا في صدامات مع اللاعبين أو الإدارات.

وأضاف أن تجربة المدرب الهولندي مع VfL Wolfsburg لم تكن ناجحة، حيث تمت إقالته سريعًا، مؤكدًا أن فان بوميل لا يزال بحاجة لإثبات نفسه بشكل أكبر في الدوريات الكبرى وعلى المستوى الأوروبي.

وأشار فرج عامر إلى أن المدرب يُعد مناسبًا للأندية التي تبحث عن شخصية قوية وسيطرة تكتيكية داخل الملعب، لكنه حتى الآن لا يُصنف ضمن المدربين أصحاب الكرة الهجومية المبهرة أو الإنجازات الأوروبية الكبيرة.