الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

يستعد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة اليوم في اياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الزمالك واتحاد العاصمة اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على إستاد القاهرة الدولى.

غيابات الزمالك في إياب اتحاد العاصمة

ويغيب عن الزمالك أمام اتحاد العاصمة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية عدد كبير من الاعبين وهم :

-المغربي محمود بنتايج بعد تعرضه للطرد في مباراة الذهاب

-عمرو ناصر بسبب عدم الجاهزية الفنية فى ظل التأهيل من الإصابة

-أحمد حسام لعدم الجاهزية الفنية

-محمد صبحي ومحمود الشناوي وسيف فاروق جعفر وآرون أوشينج لأسباب فنية

-أحمد حمدي للتجميد على خلفية عدم التجديد للفريق.