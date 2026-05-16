محافظ الغربية يرفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى: تشديد الرقابة على الأسواق والمجازر

في إطار استعدادات محافظة الغربية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد بجميع المديريات الخدمية وجهات المرافق، مع التأكيد على الجاهزية الكاملة للمستشفيات ومرفق الإسعاف والحماية المدنية على مستوى المحافظة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع أي طوارئ.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية ضرورة توفير الحصص التموينية والمواد البترولية والمحروقات بشكل يومي، مع تنفيذ خطة رقابية مكثفة بالتنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين، من خلال حملات مشتركة للمرور على الأسواق والمطاعم ومنافذ بيع السلع الغذائية؛ للتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة وزيادة المعروض منها، خاصة السلع الأساسية ومستلزمات العيد، بما يحقق استقرار الأسعار وتوافر السلع بالكميات الكافية أمام المواطنين، إلى جانب متابعة المخابز لضمان توافر الخبز المدعم دون معوقات.

مواجهة مخالفات البناء

وشدد المحافظ على التصدي الفوري لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد، مع التأكد من الجاهزية الفنية والتشغيلية للمجازر الحكومية لاستقبال الأضاحي والذبائح خلال أيام العيد، مؤكدًا حظر الذبح خارج المجازر الحكومية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والبيئية والفنية المنظمة لأعمال الذبح داخل المجازر، والتأكد من تواجد الإشراف البيطري الكامل أثناء عمليات الذبح والكشف على الماشية قبل وبعد الذبح، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة للتخلص الآمن من مخلفات الذبح وفقًا للاشتراطات البيئية والصحية المعمول بها.

ردع مخالفين

ووجّه المحافظ بتكثيف حملات المتابعة والرقابة بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الطب البيطري والجهات المعنية، مع التوعية المستمرة للمواطنين بأهمية الذبح داخل المجازر المعتمدة حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.

في السياق ذاته، وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي بتأمين ساحات صلاة العيد بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وتكثيف التواجد الأمني في الحدائق والمتنزهات والمناطق العامة، إلى جانب متابعة مواقف النقل العام والسرفيس لمنع أي استغلال للمواطنين، وتوفير خطوط بديلة خلال أوقات الذروة.

وأشار المحافظ إلى تكثيف أعمال النظافة العامة بالشوارع والميادين ومحيط المساجد وساحات الصلاة، مع إزالة الإشغالات والتراكمات بشكل فوري، وفتح الحدائق والمتنزهات العامة أمام المواطنين وتجهيزها لاستقبال الزائرين بما يليق بالمظهر الحضاري للمحافظة، فضلًا عن تشكيل لجان مشتركة للمرور على المراسي والعائمات للتأكد من التراخيص والسلامة الإنشائية.

تفعيل غرف العمليات

واختتم محافظ الغربية توجيهاته بالتأكيد على تفعيل غرف العمليات ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لضمان سرعة التعامل مع أي بلاغات أو طوارئ خلال أيام العيد، بما يحقق أعلى درجات الانضباط وتقديم خدمة آمنة للمواطنين.