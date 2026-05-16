3 نهائيات في يوم.. ساحر الزمالك والدون يغازلان اللقب القاري والروبوت يترقب

تتجه أنظار مشجعي العالم اليوم السبت إلي 3 مباريات نهائية في كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الكونفدرالية ودوري أبطال آسيا.

يفتتح فريقا مانشستر سيتي وتشيلسي المباريات النهائية فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

من جانبه الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر على موعد مع نهائي دوري أبطال آسيا لمواجهة جامبا الياباني فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت.

فيما يستضيف فريق الزمالك بقيادة الساحر البرازيلي خوان بيزيرا نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كاس الكونفدرالية.

نهائي الكونفدرالية

يستضيف مساء اليوم السبت فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره اتحاد العاصمة على ملعب استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتلقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خسارة أمام نظيره اتحاد العاصمة بهدف دون رد فى ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الذي أقيم فى العاصمة الجزائرية السبت الماضي.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري والقناة الأولي الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية إضافة إلي القناة الأولي المصرية وقناة أون تايم سبورت الأرضية.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلي نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطي نظيره شباب بلوزداد الجزائري بالفوز ذهابا بهدف دون رد خارج الديار والتعادل السلبي في الإياب علي ملعب استاد القاهرة.

فيما بلغ فريق اتحاد العاصمة الجزائري نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطيه فريق آسفي اولمبيك المغربي في نصف نهائي البطولة الإفريقية.

وينتظر ساحر الزمالك البرازيلي خوان بيزيرا تحقيق اللقب القاري والفوز على اتحاد العاصمة الجزائري في استاد القاهرة.

نهائي دوري أبطال آسيا

يلتقي فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت فريق النصر السعودي أمام جامبا أوساكا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2 مجرد مباراة على لقب قاري بل تحولت إلى محطة مهمة قد تعيد رسم ملامح المشروع النصراوي بالكامل وتمنح الفريق موسمًا استثنائيًا يليق بحجم الأسماء والطموحات التي اجتمعت داخل العالمي.

الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو يتأهب لقيادة فريق النصر السعودي لتخطي عقبة فريق جامبا الياباني والتتويج باللقب القاري.

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية تجمع بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي مساء اليوم السبت، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، في لقاء مرتقب يقام على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة بقيادة مديره الفني بيب جوارديولا، وسط رغبة قوية في التتويج بلقب جديد خلال الموسم الحالي، بعدما نجح الفريق في حصد بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية على حساب آرسنال، إلى جانب استمراره في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان النرويجي إيرلينج هالان الملقب بـ الروبوت قاد مانشستر سيتي لحجز مقعده في المباراة النهائية عقب فوزه المثير على فريق ساوثهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مواجهة شهدت إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة، ليواصل الفريق عروضه القوية هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يسعى تشيلسي إلى إنقاذ موسمه بالتتويج بلقب الكأس، بعدما تمكن من التأهل إلى النهائي إثر انتصاره الصعب على ليدز يونايتد بهدف دون رد، في مباراة اتسمت بالقوة والندية بين الفريقين.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعًا تكتيكيًا قويًا بين لاعبي الفريقين، خاصة في ظل امتلاك كل طرف مجموعة مميزة من النجوم القادرين على صناعة الفارق في المواجهات الكبرى، وهو ما يزيد من حماس الجماهير قبل صافرة البداية.