قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال: يدنا طويلة.. وسنواصل تفكيك ما تبقى من قيادة حماس
5 أتوبيسات من جمهورية شبين لحضور نهائي الزمالك واتحاد العاصمة| فيديو
وزير الخارجية: نرفض تدخل أي أطراف غير مشاطئة للبحر الأحمر في ترتيبات تخصه
مدبولي: عملية تطوير شاملة للقاهرة التاريخية والخديوية
أرقام مفاجئة تمنح الزمالك الأفضلية قبل نهائي الكونفدرالية
تراجع محدود رغم هبوطها بالمزارع.. ماذا يحدث في أسعار الدواجن بالأسواق؟
مدبولي: تطوير القاهرة يؤكد أننا لم نهرب منها للعاصمة الجديدة
رئيس الوزراء: تطوير شامل للقاهرة التاريخية والخديوية يليق بمكانة مصر
مدبولي: الدولة تعمل على إنقاذ المناطق التراثية والمعمارية بالقاهرة
أول تعليق من سعد لمجرد بعد قرار حبسه 5 سنوات
مصرع وإصابة أكثر من 20 شخصا إثر اصطدام قطار بضائع بحافلة في تايلاند
مدبولي يطمئن أحد مستاجري الإيجار القديم بوسط القاهرة.. ماذا قال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

3 نهائيات في يوم.. ساحر الزمالك والدون يغازلان اللقب القاري والروبوت يترقب

بيزيرا ورونالدو
بيزيرا ورونالدو
يسري غازي

تتجه أنظار مشجعي العالم اليوم السبت إلي 3 مباريات نهائية في كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الكونفدرالية ودوري أبطال آسيا.

يفتتح فريقا مانشستر سيتي وتشيلسي المباريات النهائية فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

من جانبه الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر على موعد مع نهائي دوري أبطال آسيا لمواجهة جامبا الياباني فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت.

فيما يستضيف فريق الزمالك بقيادة الساحر البرازيلي خوان بيزيرا نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كاس الكونفدرالية.

نهائي الكونفدرالية

يستضيف مساء اليوم السبت فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره اتحاد العاصمة على ملعب استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتلقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خسارة أمام نظيره اتحاد العاصمة بهدف دون رد فى ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الذي أقيم فى العاصمة الجزائرية السبت الماضي.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري والقناة الأولي الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية إضافة إلي القناة الأولي المصرية وقناة أون تايم سبورت الأرضية.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلي نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطي نظيره شباب بلوزداد الجزائري بالفوز ذهابا بهدف دون رد خارج الديار والتعادل السلبي في الإياب علي ملعب استاد القاهرة.

فيما بلغ فريق اتحاد العاصمة الجزائري نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطيه فريق آسفي اولمبيك المغربي في نصف نهائي البطولة الإفريقية.

وينتظر ساحر الزمالك البرازيلي خوان بيزيرا تحقيق اللقب القاري والفوز على اتحاد العاصمة الجزائري في استاد القاهرة.

نهائي دوري أبطال آسيا

يلتقي فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت فريق النصر السعودي أمام جامبا أوساكا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2 مجرد مباراة على لقب قاري بل تحولت إلى محطة مهمة قد تعيد رسم ملامح المشروع النصراوي بالكامل وتمنح الفريق موسمًا استثنائيًا يليق بحجم الأسماء والطموحات التي اجتمعت داخل العالمي.

الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو يتأهب لقيادة فريق النصر السعودي لتخطي عقبة فريق جامبا الياباني والتتويج باللقب القاري.

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية تجمع بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي مساء اليوم السبت، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، في لقاء مرتقب يقام على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة بقيادة مديره الفني بيب جوارديولا، وسط رغبة قوية في التتويج بلقب جديد خلال الموسم الحالي، بعدما نجح الفريق في حصد بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية على حساب آرسنال، إلى جانب استمراره في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان النرويجي إيرلينج هالان الملقب بـ الروبوت قاد مانشستر سيتي لحجز مقعده في المباراة النهائية عقب فوزه المثير على فريق ساوثهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مواجهة شهدت إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة، ليواصل الفريق عروضه القوية هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يسعى تشيلسي إلى إنقاذ موسمه بالتتويج بلقب الكأس، بعدما تمكن من التأهل إلى النهائي إثر انتصاره الصعب على ليدز يونايتد بهدف دون رد، في مباراة اتسمت بالقوة والندية بين الفريقين.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعًا تكتيكيًا قويًا بين لاعبي الفريقين، خاصة في ظل امتلاك كل طرف مجموعة مميزة من النجوم القادرين على صناعة الفارق في المواجهات الكبرى، وهو ما يزيد من حماس الجماهير قبل صافرة البداية.

الزمالك رونالدو خوان بيزيرا هالاند كأس الكونفدرالية دوري أبطال ىسيا كأس الاتحاد الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

أمير هشام

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

الأهلي

أمير هشام: مدير تعاقدات الأهلي يبدأ تسويق الرباعي الأجنبي المعار

سعر الذهب

بعد تراجعه 130 جنيها .. سعر عيار 21 في تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

معتمد جمال

معتمد جمال يلقي المحاضرة الأخيرة للاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

الزمالك

ليلة الحسم.. سيناريوهات تتويج الزمالك بالكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الليلة

الاهلي

اليوم الذكري الأشهر في تاريخ الكرة المصرية.. الأهلي والزمالك 6-1

بالصور

فستان لافت.. رانيا أبو النصر تستعرض رشاقتها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان لافت .. نسرين آمين تستعرض رشاقتها في ظهور مبهر

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

في عيد ميلادها 43 .. 10 صور تكشف جمال نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف .. ابتعد عنها

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف

فيديو

سر رفض طلبات الإسكان

مش عارف بتترفض ليه؟ الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة

مكنتش مصدق.. عبد الرحمن أبو زهرة يتأمل مشواره الفني بكلمات مؤثرة قبل وفاته

أعراض فيروس هانتا

يشبه الإنفلونزا.. أعراض فيروس هانتا الخطيرة

توقعات ليلى عبد اللطيف

سنعود للكمامات .. توقعات ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعاتها عن فيروس تنفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد