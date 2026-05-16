قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن: وصول 5647 حاجاً للأراضي المقدسة.. والبعثة توفر كافة الخدمات للجمعيات الأهلية
متحدث «التعليم»: المدارس المصرية اليابانية تتوسع إلى 103 مدارس العام الدراسي المقبل
اللهم بك أصبحنا.. اغتنم أذكار الصباح ورددها الآن
24 كاميرا.. 3 قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة
عيد مع أهلك.. السكة الحديد تعلن عن مواعيد القطارات الإضافية لعيد الأضحى 2026
استقرار العملات الأجنبية بالبنوك.. الإسترليني فوق 71جنيهًا واليورو 62
مقتل وإصابة عمال إثر انهيار جسر متهالك خلال أعمال هدمه في باكستان
المجازفة مرفوضة.. كيف يعوض الزمالك الغيابات أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية؟
حزمة توجيهات من وزيرة الإسكان لهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن
مأساة تهز لامبيدوزا.. وفاة رضيعة حديثة الولادة فور وصولها إلى سواحل إيطاليا
مقتل وإصابة 12 شخصاً في انفجار وحريق هائل في مصنع للأخشاب بولاية مين
الموجة الحارقة تضرب مصر.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في عيد الأضحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

النصر يطارد المجد القاري.. رونالدو يقود ليلة التحول أمام جامبا أوساكا في نهائي دوري أبطال آسيا

النصر السعودي
النصر السعودي
محمود أحمد

لم تعد مواجهة النصر السعودي أمام جامبا أوساكا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2 مجرد مباراة على لقب قاري بل تحولت إلى محطة مهمة قد تعيد رسم ملامح المشروع النصراوي بالكامل وتمنح الفريق موسمًا استثنائيًا يليق بحجم الأسماء والطموحات التي اجتمعت داخل العالمي.

وعندما يحتضن ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض نهائي البطولة مساء السبت سيدخل النصر المباراة وهو لا يبحث فقط عن رفع كأس آسيوية جديدة بل عن تثبيت فكرة أن الفريق أصبح جاهزًا أخيرًا للانتقال من مرحلة مشروع النجوم إلى فريق البطولات.

النهائي يأتي في توقيت مثالي ومعقد في الوقت نفسه لأن النصر لا يزال ينافس أيضًا على لقب الدوري السعودي للمحترفين ما يجعل الفريق يعيش أيامًا قد تكون الأهم في تاريخه الحديث إذ تفصل بينه وبين موسم ذهبي محتمل مباراتان فقط.

النصر.. من فريق استعراضي إلى بطل حقيقي

منذ انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر ارتبط اسم النادي بحالة عالمية غير مسبوقة لكن وسط كل الأضواء والتعاقدات الضخمة ظل السؤال حاضرًا وهو متى تتحول هذه الضجة إلى بطولة قارية كبرى؟

النصر هذا الموسم لا يبدو مجرد فريق يعتمد على الأسماء اللامعة بل أصبح أكثر نضجًا وتوازنًا وهو ما انعكس بوضوح على مشواره في البطولة الآسيوية.

وخاض الفريق البطولة بعقلية البطل منذ البداية بعدما تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة ثم واصل طريقه بثبات في الأدوار الإقصائية متجاوزًا أركادادج التركمانستاني ذهابًا وإيابًا قبل أن يضرب بقوة في الأدوار المجمعة مكتسحًا الوصل الإماراتي برباعية ثم الأهلي القطري بخماسية مقابل هدف.

ولم تكن قوة النصر هجومية فقط بل ظهر الفريق بوجه متوازن دفاعيًا بعدما حافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات ليؤكد أنه لا يملك فقط أسماء هجومية مرعبة بل أيضًا شخصية فريق يعرف كيف يفوز في المباريات الكبرى.

رونالدو.. نهائي جديد فى رحلة لا تنتهى

في مثل هذه الليالي تتجه الأنظار دائمًا نحو كريستيانو رونالدو فالنجم البرتغالي الذي اعتاد صناعة اللحظات الكبرى في أوروبا يجد نفسه أمام فرصة جديدة لإضافة لقب قاري مختلف إلى مسيرته التاريخية لكن هذه المرة بقميص النصر وفي قلب المشروع السعودي الجديد.

رونالدو لا يخوض المباراة باعتباره مجرد هداف أو قائد داخل الملعب بل باعتباره الرمز الأكبر لفكرة التحول التي تعيشها الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة.

وما يزيد من خطورة النصر أن الدون لم يعد السلاح الوحيد داخل الفريق.

فالبرتغالي جواو فيليكس والفرنسي كينجسلي كومان والسنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش منحوا الفريق تنوعًا هجوميًا هائلًا جعل النصر يبدو أكثر قدرة على الحسم وأكثر تنوعًا في صناعة الفرص.

كما منح وجود محمد سيماكان في الخط الخلفي الفريق صلابة دفاعية افتقدها في مواسم سابقة ليظهر النصر هذا الموسم كأحد أكثر نسخه اكتمالًا.

خيسوس.. مدرب يقترب من كتابة موسمه التاريخي

بعيدًا عن بريق النجوم يبرز البرتغالي خورخي خيسوس كأحد أهم أسرار تطور النصر هذا الموسم فالمدرب البرتغالي نجح في خلق حالة من التوازن داخل الفريق رغم الضغوط الكبيرة التي صاحبت الموسم منذ بدايته سواء بسبب المنافسة المحلية الشرسة أو التوقعات الضخمة المحيطة بالمشروع النصراوي.

ورغم أن خيسوس كان يؤكد دائمًا أن لقب الدوري يمثل الهدف الأول فإن الفريق وجد نفسه الآن على أعتاب إنجاز قد يغيّر شكل الموسم بالكامل.

لكن القلق الأكبر بالنسبة للمدرب البرتغالي يتمثل في الإجهاد البدني خاصة بعد سلسلة المباريات القوية التي خاضها الفريق مؤخرًا وآخرها الديربي المرهق أمام الهلال.

خيسوس يدرك أن النهائيات تُحسم أحيانًا بالجاهزية الذهنية أكثر من القدرات الفنية لذلك يراهن على خبرات لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع ضغط المباريات الكبرى.

جامبا أوساكا.. الهدوء الياباني 

في المقابل لا يبدو جامبا أوساكا مجرد ضيف شرف في المشهد حيث يدخل الفريق الياباني النهائي بعقلية مختلفة تمامًا تعتمد على الانضباط والاستحواذ والصبر وهي السمات التقليدية للمدرسة اليابانية التي كثيرًا ما صنعت الفارق آسيويًا.

جامبا قد لا يملك أسماء بحجم نجوم النصر لكنه يمتلك فريقًا منظمًا يجيد التحكم في إيقاع المباريات ويملك أرقامًا تؤكد قدرته على المنافسة.

الفريق الياباني يعد من أفضل فرق البطولة في دقة التمرير والاستحواذ كما يملك واحدًا من أبرز حراس البطولة بعدما حقق ماساكي أعلى نسب التصديات تقريبًا.

كما يمثل المهاجم عصام الجبالي مصدر الخطورة الأكبر للفريق بفضل تحركاته المستمرة وقدرته على استغلال أنصاف الفرص داخل منطقة الجزاء.

النصر السعودي جامبا أوساكا الياباني نهائي دوري أبطال آسيا 2 ملعب الأول بارك كريستيانو رونالدو رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

الشقيقتين

من خلافات النفقة إلى قفص الجنايات.. القصة الكاملة لسجن ابنتين 3 سنوات في قضية تزوير بـ أسيوط

أمريكا

أمريكا تعلن اعتقال القيادي محمد باقر الساعدي .. من هو؟

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

إمام عاشور

شوبير يكشف موقف إمام عاشور من التجديد مع الأهلي

خوان بيزيرا

أمير هشام يكشف تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة.. ومفاجأة بشأن بيزيرا

صلاح

بمشاركة صلاح.. أستون فيلا يكتسح ليفربول برباعية في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

علي الزيدي

علي الزيدي يتسلم مهامه رسميا رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة العراقية

قوات صومالية

جهاز الأمن والمخابرات الصومالي ينفذ عملية عسكرية ضد الإرهابيين في محافظة "هيران"

تضخم الأسعار في إسرائيل

تضخم الأسعار في إسرائيل يقفز 1.2% خلال أبريل الماضي وسط تداعيات الحرب

بالصور

للنشر ١٢ونص)) فستان لافت.. رانيا أبو النصر تستعرض رشاقتها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان لافت .. نسرين آمين تستعرض رشاقتها في ظهور مبهر

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

في عيد ميلادها 43 .. 10 صور تكشف جمال نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف .. ابتعد عنها

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد