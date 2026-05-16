النصر يطارد المجد القاري.. رونالدو يقود ليلة التحول أمام جامبا أوساكا في نهائي دوري أبطال آسيا

لم تعد مواجهة النصر السعودي أمام جامبا أوساكا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2 مجرد مباراة على لقب قاري بل تحولت إلى محطة مهمة قد تعيد رسم ملامح المشروع النصراوي بالكامل وتمنح الفريق موسمًا استثنائيًا يليق بحجم الأسماء والطموحات التي اجتمعت داخل العالمي.

وعندما يحتضن ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض نهائي البطولة مساء السبت سيدخل النصر المباراة وهو لا يبحث فقط عن رفع كأس آسيوية جديدة بل عن تثبيت فكرة أن الفريق أصبح جاهزًا أخيرًا للانتقال من مرحلة مشروع النجوم إلى فريق البطولات.

النهائي يأتي في توقيت مثالي ومعقد في الوقت نفسه لأن النصر لا يزال ينافس أيضًا على لقب الدوري السعودي للمحترفين ما يجعل الفريق يعيش أيامًا قد تكون الأهم في تاريخه الحديث إذ تفصل بينه وبين موسم ذهبي محتمل مباراتان فقط.

النصر.. من فريق استعراضي إلى بطل حقيقي

منذ انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر ارتبط اسم النادي بحالة عالمية غير مسبوقة لكن وسط كل الأضواء والتعاقدات الضخمة ظل السؤال حاضرًا وهو متى تتحول هذه الضجة إلى بطولة قارية كبرى؟

النصر هذا الموسم لا يبدو مجرد فريق يعتمد على الأسماء اللامعة بل أصبح أكثر نضجًا وتوازنًا وهو ما انعكس بوضوح على مشواره في البطولة الآسيوية.

وخاض الفريق البطولة بعقلية البطل منذ البداية بعدما تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة ثم واصل طريقه بثبات في الأدوار الإقصائية متجاوزًا أركادادج التركمانستاني ذهابًا وإيابًا قبل أن يضرب بقوة في الأدوار المجمعة مكتسحًا الوصل الإماراتي برباعية ثم الأهلي القطري بخماسية مقابل هدف.

ولم تكن قوة النصر هجومية فقط بل ظهر الفريق بوجه متوازن دفاعيًا بعدما حافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات ليؤكد أنه لا يملك فقط أسماء هجومية مرعبة بل أيضًا شخصية فريق يعرف كيف يفوز في المباريات الكبرى.

رونالدو.. نهائي جديد فى رحلة لا تنتهى

في مثل هذه الليالي تتجه الأنظار دائمًا نحو كريستيانو رونالدو فالنجم البرتغالي الذي اعتاد صناعة اللحظات الكبرى في أوروبا يجد نفسه أمام فرصة جديدة لإضافة لقب قاري مختلف إلى مسيرته التاريخية لكن هذه المرة بقميص النصر وفي قلب المشروع السعودي الجديد.

رونالدو لا يخوض المباراة باعتباره مجرد هداف أو قائد داخل الملعب بل باعتباره الرمز الأكبر لفكرة التحول التي تعيشها الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة.

وما يزيد من خطورة النصر أن الدون لم يعد السلاح الوحيد داخل الفريق.

فالبرتغالي جواو فيليكس والفرنسي كينجسلي كومان والسنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش منحوا الفريق تنوعًا هجوميًا هائلًا جعل النصر يبدو أكثر قدرة على الحسم وأكثر تنوعًا في صناعة الفرص.

كما منح وجود محمد سيماكان في الخط الخلفي الفريق صلابة دفاعية افتقدها في مواسم سابقة ليظهر النصر هذا الموسم كأحد أكثر نسخه اكتمالًا.

خيسوس.. مدرب يقترب من كتابة موسمه التاريخي

بعيدًا عن بريق النجوم يبرز البرتغالي خورخي خيسوس كأحد أهم أسرار تطور النصر هذا الموسم فالمدرب البرتغالي نجح في خلق حالة من التوازن داخل الفريق رغم الضغوط الكبيرة التي صاحبت الموسم منذ بدايته سواء بسبب المنافسة المحلية الشرسة أو التوقعات الضخمة المحيطة بالمشروع النصراوي.

ورغم أن خيسوس كان يؤكد دائمًا أن لقب الدوري يمثل الهدف الأول فإن الفريق وجد نفسه الآن على أعتاب إنجاز قد يغيّر شكل الموسم بالكامل.

لكن القلق الأكبر بالنسبة للمدرب البرتغالي يتمثل في الإجهاد البدني خاصة بعد سلسلة المباريات القوية التي خاضها الفريق مؤخرًا وآخرها الديربي المرهق أمام الهلال.

خيسوس يدرك أن النهائيات تُحسم أحيانًا بالجاهزية الذهنية أكثر من القدرات الفنية لذلك يراهن على خبرات لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع ضغط المباريات الكبرى.

جامبا أوساكا.. الهدوء الياباني

في المقابل لا يبدو جامبا أوساكا مجرد ضيف شرف في المشهد حيث يدخل الفريق الياباني النهائي بعقلية مختلفة تمامًا تعتمد على الانضباط والاستحواذ والصبر وهي السمات التقليدية للمدرسة اليابانية التي كثيرًا ما صنعت الفارق آسيويًا.

جامبا قد لا يملك أسماء بحجم نجوم النصر لكنه يمتلك فريقًا منظمًا يجيد التحكم في إيقاع المباريات ويملك أرقامًا تؤكد قدرته على المنافسة.

الفريق الياباني يعد من أفضل فرق البطولة في دقة التمرير والاستحواذ كما يملك واحدًا من أبرز حراس البطولة بعدما حقق ماساكي أعلى نسب التصديات تقريبًا.

كما يمثل المهاجم عصام الجبالي مصدر الخطورة الأكبر للفريق بفضل تحركاته المستمرة وقدرته على استغلال أنصاف الفرص داخل منطقة الجزاء.