97 دقيقة غيرت الدوري.. ماذا تقول أرقام تعادل الهلال والنصر فى الديربي المثير بالسعودية؟

لم يكن التعادل القاتل الذي فرضه الهلال على غريمه النصر مجرد هدف متأخر في ديربي الرياض بل كان لحظة قلبت موسمًا كاملًا رأسًا على عقب وأعادت شبح الدراما إلى دوري روشن قبل الأمتار الأخيرة من سباق اللقب.

ففي الوقت الذي كانت فيه جماهير النصر تستعد للاحتفال بلقب طال انتظاره جاء الخطأ القاتل من الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس ليحوّل ليلة التتويج إلى واحدة من أكثر الليالي قسوة في تاريخ الديربي بعدما منح الهلال نقطة ثمينة أبقت الدوري مشتعلاً حتى الجولة الأخيرة.

بينتو.. من بطل محتمل إلى رجل اللحظة الحزينة

على مدار 97 دقيقة بدا النصر قريبًا للغاية من وضع يده على لقب الدوري السعودي للمحترفين بعدما تقدم بهدف الفرنسي محمد سيماكان وفرض سيطرة واضحة في أغلب فترات المباراة وسط تألق لافت للحارس بينتو الذي أنقذ أكثر من فرصة هلالية خطيرة.. لكن كرة واحدة فقط كانت كافية لتغيير كل شيء.

في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع أرسل الهلال رمية تماس طويلة داخل منطقة الجزاء خرج لها بينتو بثقة لكنه فشل بصورة غريبة في الإمساك بالكرة لتسقط داخل شباكه وسط ذهول جماهير الأول بارك ويتحول الحارس البرازيلي في لحظة من أحد نجوم المباراة إلى صاحب الخطأ الذي أجّل حلم التتويج.

الهدف لم يمنح الهلال نقطة فقط بل أعاد الحياة بالكامل إلى سباق الدوري وأعاد فتح باب الحسابات المعقدة قبل الجولة الأخيرة.

ديربي لا يعترف بالنهايات الطبيعية

المواجهة بين الهلال والنصر لم تكن مجرد مباراة قمة عادية بل بدت وكأنها امتداد لسلسلة طويلة من الدراما التاريخية التي لطالما صاحبت ديربي الرياض.

هدف بينتو العكسي كتب نفسه مباشرة في سجلات التاريخ بعدما أصبح ثالث هدف بالخطأ في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين وجميعها جاءت لصالح الهلال بعد هدفي إبراهيم غالب عام 2012 وعمر هوساوي عام 2014.

ولم تتوقف غرابة السيناريو عند هذا الحد إذ دخل هدف التعادل أيضًا قائمة أكثر الأهداف تأخرًا في تاريخ الديربي بعدما جاء عند الدقيقة 97:48 في واحدة من أكثر اللحظات جنونًا بتاريخ المواجهة.

المفارقة الأكبر أن النصر كان يعيش واحدة من أقوى سلاسله هذا الموسم حيث انتصر في آخر 12 مباراة أنهى شوطها الأول متقدمًا قبل أن يأتي الهلال ويكسر القاعدة من جديد.. وكأن الزعيم يملك قدرة خاصة على حرمان النصر من الاحتفال مبكرًا.

الهلال.. شخصية البطل حتى في أصعب اللحظات

رغم أن النصر بدا الطرف الأفضل في أجزاء كبيرة من اللقاء فإن الهلال أكد مرة أخرى أنه يملك شخصية الفريق الذي لا يستسلم حتى اللحظة الأخيرة.

الفريق الأزرق حافظ على سجله الخالي من الهزائم في الدوري هذا الموسم وخرج من المباراة بنقطة قد تكون الأغلى في مشواره ليس فقط لأنها أبقت آماله قائمة بل لأنها زرعت الشك داخل معسكر النصر قبل الجولة الحاسمة.

الهلال لعب المباراة بعقلية مختلفة؛ لم يكن بحاجة للفوز بقدر حاجته للبقاء حيًا وهو ما تحقق بالفعل بهدف متأخر قد يغيّر شكل البطولة بالكامل.

كما أن الفريق واصل تفوقه المعنوي في المواجهات المباشرة بعدما جمع 4 نقاط أمام النصر هذا الموسم عقب الفوز ذهابًا 3-1 والتعادل إيابًا 1-1 وهي أفضلية قد تمنحه اللقب إذا تساوى الفريقان في عدد النقاط.

إنزاجي وجيسوس.. أرقام ضائعة في ليلة مجنونة

الديربي حمل أيضًا الكثير من الخسائر الشخصية للمدربين.. الإيطالي سيموني إنزاجي كان قريبًا من كتابة اسمه في تاريخ الهلال بعدما امتلك فرصة أن يصبح ثاني مدرب يحقق الفوز بأول مباراتين ديربي ضد النصر في دوري المحترفين بعد الروماني كوزمين أولاريو لكنه اكتفى بالتعادل.

في المقابل ضاعت على البرتغالي جورجي جيسوس فرصة صناعة إنجاز تاريخي غير مسبوق بعدما كان يسعى لأن يصبح أول مدرب يحقق الفوز في ديربي الرياض مع الهلال والنصر معًا.

ورغم أن جيسوس يملك سجلًا استثنائيًا في الديربي بخسارتين فقط خلال 19 مواجهة فإن صافرة النهاية حملت له تعادلًا بطعم الخسارة بعدما كان على بعد ثوانٍ من لقب تاريخي.

الدوري يشتعل.. والهلال يملك السلاح الأخطر

ورغم احتفاظ النصر بالصدارة برصيد 83 نقطة فإن الهلال يواصل المطاردة بـ78 نقطة مع امتلاكه مباراتين متبقيتين مقابل مباراة وحيدة فقط للعالمي.

السيناريو الأكثر إثارة الآن يتمثل في إمكانية تساوي الفريقين عند 84 نقطة حال تعادل النصر أمام ضمك وفوز الهلال على نيوم والفيحاء.

وفي هذه الحالة ستكون الأفضلية للهلال بفضل المواجهات المباشرة ما يجعل الزعيم يملك ورقة ضغط هائلة قبل الجولة الأخيرة.

ولهذا لم يكن هدف بينتو مجرد هدف تعادل بل ربما يكون اللحظة التي غيرت وجه الدوري السعودي بالكامل.