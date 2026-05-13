المحطات النووية تستقبل وفد رابطة مشغلي المحطات العالمية (WANO) لدعم مشروع الضبعة

استقبل الدكتور شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بمقر الهيئة بالقـاهرة، وفدًا فنيًا رفيع المستوي من رابطة مشغلي المحطات النووية العالمية (WANO) – مركز موسكو، وذلك خلال زيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ مايو ٢٠٢٦، في إطار دعم التعاون الفني والمؤسسي، وتعزيز التواصل مع المنظمات الدولية المتخصصة في مجالات الأمان النووي والتشغيل المتميز.



كما شمل برنامج الزيارة عقد جلسات فنية متخصصة تناولت استعراض ميثاق رابطة WANO ونظامها الأساسي، وبرامج المراجعة والتقييم الفني وفقًا للمعايير الدولية، وتحليل الأداء، والدعم المتبادل، وبرامج التدريب والتطوير، والاتصال المؤسسي، بما يدعم رفع كفاءة الأداء المؤسسي والتشغيلي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور شريف حلمي أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحرص على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة، والاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية الرائدة في مجالات الأمان النووي والتشغيل المتميز، بما يدعم تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، باعتباره أحد المشروعات القومية الاستراتيجية التي تسهم في تنويع مصادر الطاقة ودعم مسارات التنمية المستدامة.