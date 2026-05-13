كوريا الجنوبية تلوح بإجراءات غير عسكرية لحماية الملاحة في مضيق هرمز

تدرس كوريا الجنوبية المساهمة بشكل تدريجي في الجهود الرامية إلى ضمان سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز.

ومن جانبه ؛ صرح وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن ​جيو باك، أن المشاركة لا تعني اتخاذ خطوات تصل إلى حد المشاركة العسكرية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في واشنطن.

وصرح كذلك قائلا : "قلنا على هذا المستوى ⁠تقريبا إننا سنشارك بشكل أساسي كعضو مسؤول في المجتمع الدولي، وإننا سنراجع سبل المساهمة بشكل تدريجي".

وتابع : الأشكال المحتملة للدعم التدريجي قد ⁠تشمل إبداء الدعم السياسي، وإرسال أفراد، وتبادل المعلومات، وتوفير الموارد العسكرية.

وختم : ولم نناقش مع وزير الحرب الأمريكي هيجسيت في الوقت نفسه أي مناقشات تفصيلية حول توسيع مشاركة القوات الكورية الجنوبية.