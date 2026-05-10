كوريا الجنوبية: حادث مضيق هرمز ناجم عن هجوم غير معروف المصدر

كشفت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم / الأحد / أن سبب الانفجار الذي وقع على متن السفينة "إتش إم إم نامو" بمضيق "هرمز"، هو اصطدام جسمين طائرين مجهولين بها.

وخلص التحقيق الحكومي - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس)، في نسختها الإنجليزية - إلى أن هجوما خارجيا على السفينة هو ما تسبب في اندلاع حريق ووقوع انفجار على متنها، وذلك دون تحديد ماهية الأجسام أو حجمها.

وقد وقع انفجار على متن سفينة الشحن - التي تزن 38 ألف طن - أثناء تواجدها في مضيق "هرمز" الإسبوع الماضي، أعقبه اندلاع حريق كبير.

يشار إلى أنه تم سحب السفينة يوم الجمعة الماضي لإجراء عمليات الفحص .. ولم يتعرض أي من أفراد الطاقم المكون من 24 شخصا لأي إصابات.