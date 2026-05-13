المهنة بريئة.. الغرفة التجارية: مشكلة العطارة في من يسيء استخدامها خارج الأصول

واصلت الإعلامية بسمة وهبة نقاشها خلال برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، حيث عرضت صورة لأحد العطارين وسألت عن رأي محمد الشيخ سكرتير شعبة العطارة بالغرفة التجارية في ما يقوم به، قائلة: «طب حضرتك إيه رأيك في أحد العطارين اللي عمله ده كدة؟». ورد الشيخ بأن المهن كافة تضم الصالح وغير الصالح، وأن أي مجال قد يحتوي على تجاوزات أو أخطاء، وأن هناك من يمتهن المهنة دون وجه حق.

وخلال المداخلة الهاتفية، حاول «الشيخ» توضيح أن المشكلة ليست في المهنة ذاتها بل في من يسيء استخدامها، قائلاً إن «في ناس سوية، وفي ناس ممكن يكون عنده أخطاء»، ثم أوضح أن هناك من يعمل خارج الأصول المهنية المنظمة.

لكن الإعلامية بسمة وهبة ضغطت عليه قائلة: «مش عايزة إجابة دبلوماسية… اللي موجود على الشاشة ده صح ولا غلط؟»، ليجيب بشكل واضح وحاسم: «ده غلط طبعاً، أنا لا أؤمن به ولا أقره ولا الشعبة عندنا تقره ولا الغرفة عندنا تقره ولا مجلس إدارة الغرفة يقرّه».

وتابعت بسمة وهبة النقاش، مؤكدة أهمية وضوح الموقف أمام الجمهور، فيما شدد الشيخ على رفضه لأي ممارسات غير منضبطة في مجال العطارة أو التركيبات العشبية، مؤكداً أن أي خروج عن الإطار العلمي أو المهني يمثل خطراً على صحة الناس وتضليلاً لهم، وهو ما اعتبره «تدليس وأذية لصحة الناس».