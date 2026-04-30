العطار : زيارة طلاب جامعة القاهرة الأهلية لمجلس الشيوخ يجهزهم لسوق العمل

أكد الدكتور محمد العطار، نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، أن زيارة طلاب الجامعة لمجلس الشيوخ المصري تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي السياسي لدى الطلاب، مشيرًا إلى دورها في دعم اندماجهم داخل منظومة الجمهورية الجديدة.

وقال العطار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “شكل تاني”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، ان هذه الزيارة تأتي في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تفعيل الأنشطة التعليمية خارج القاعات الدراسية، وربط الطلاب بمختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وصقل وعيهم الوطني.

وأضاف أن الجامعة تسعى من خلال تنظيم مثل هذه الزيارات إلى إعداد كوادر طلابية قادرة على التفاعل مع متطلبات سوق العمل، من خلال إتاحة فرص الاحتكاك المباشر بالتجارب المؤسسية، بما يدعم مساراتهم العلمية والمهنية في مختلف المجالات.