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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الساعات المقبلة حاسمة.. تطورات الحالة الصحية لمحمد مرزبان بعد تعرضه لحادث أليم بالإسماعيلية| تفاصيل

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان بعد تعرضه لحادث أليم بالإسماعيلية
تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان بعد تعرضه لحادث أليم بالإسماعيلية

أثار تعرض الفنان المصري محمد مرزبان لحادث سير خلال مشاركته في أحد سباقات الموتوسيكلات حالة من القلق بين محبيه وأصدقائه، بعد نقله إلى المستشفى في حالة حرجة إثر إصابات بالغة تعرض لها أثناء السباق. 

إصابات خطيرة

وتعرض محمد مرزبان لحادث مفاجئ أثناء مشاركته في أحد سباقات الموتوسيكلات، ما أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة استدعت نقله بشكل عاجل إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ بمحافظة الإسماعيلية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

الفنان محمد مرزبان
تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان بعد تعرضه لحادث أليم بالإسماعيلية

ووفقًا لمقربين من موقع الحادث، فقد وقع الحادث خلال أحد السباقات التي كان يشارك فيها مرزبان إلى جانب عدد من الهواة والمحترفين، حيث تعرض لإصابات قوية استدعت تدخل فرق الإسعاف بشكل سريع ونقله إلى المستشفى.

إيداع بغرفة العناية المركزة

وفور وصوله، خضع الفنان المصري لسلسلة من الفحوصات الطبية العاجلة والإجراءات العلاجية المكثفة، فيما قرر الأطباء إيداعه غرفة العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية عن قرب نظرًا لخطورة الإصابات التي تعرض لها.

صورة ارشيفية
تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان بعد تعرضه لحادث أليم بالإسماعيلية

ماذا قال مدير الرعاية الصحية عن حالة محمد مرزبان؟

وفي هذا السياق، كشف الدكتور محمد جبريل، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان، مؤكدًا أن حالته لا تزال تحت الملاحظة الدقيقة داخل العناية المركزة.

وأوضح جبريل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة صدى البلد 2، أن مرزبان يخضع لمتابعة مستمرة من فرق طبية متعددة التخصصات تضم جراحة المخ والأعصاب، وجراحة الصدر، والجراحة العامة، بالإضافة إلى أطباء العناية المركزة.

الفنان محمد مرزبان
تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان بعد تعرضه لحادث أليم بالإسماعيلية

اتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة

وأشار إلى أن الفرق الطبية تعاملت مع الإصابات الناتجة عن الحادث فور وصوله إلى المستشفى، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة، بما في ذلك التدخلات العاجلة للحفاظ على استقرار المؤشرات الحيوية، مع استمرار تقديم الرعاية الطبية المكثفة ومتابعة تطورات حالته أولًا بأول.

عشق محمد مرزبان لسباقات الموتوسيكلات

ويُعرف محمد مرزبان بكونه أحد الأسماء البارزة داخل مجتمع محبي الموتوسيكلات، إلى جانب مسيرته الفنية، حيث شارك على مدار سنوات طويلة في العديد من الرحلات والفعاليات الخاصة بهذه الرياضة، ما أكسبه حضورًا واسعًا وعلاقات ممتدة داخل هذا الوسط.

مرزبان
تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان بعد تعرضه لحادث أليم بالإسماعيلية

وأدى انتشار خبر الحادث إلى حالة من الحزن والقلق بين أصدقائه ومحبيه، فيما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الدعوات له بالشفاء العاجل، مع رسائل دعم ومساندة تمنّت له تجاوز هذه الأزمة الصحية والعودة سريعًا إلى جمهوره ومحبيه.

محمد مرزبان الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان سباقات الموتوسيكلات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

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