الرعاية الصحية بالإسماعيلية: حالة محمد مرزبان حرجة ويخضع للتنفس الصناعي

أكد الدكتور محمد جبريل، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، أن الفنان محمد مرزبان وصل إلى المستشفى إثر تعرضه لحادث سير، وهو يعاني من إصابات بالغة استدعت تدخلاً طبيًا عاجلًا.

وقال محمد جبريل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، إن الحالة الصحية للفنان شهدت تدهورًا في مستوى الوعي، إلى جانب وجود نزيف داخلي وكسر في قاع الجمجمة، فضلًا عن كدمات وكسور متفرقة في الذراع وأجزاء أخرى من الجسم.

وتابه أن الحالة العامة للمصاب توصف بأنها حرجة وغير مستقرة، حيث تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، ويخضع لمتابعة دقيقة من فريق متخصص من أطباء العناية المركزة للتعامل مع المضاعفات والإصابات الناتجة عن الحادث.

وأشار مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية إلى أن الساعات الـ48 المقبلة ستكون حاسمة في تقييم تطورات الحالة الصحية، معربًا عن أمله في تحسن المؤشرات الطبية واستجابة المريض للعلاج.

تقديم الرعاية الطبية اللازمة له على مدار الساعة

وأكد أن الإصابات المتعددة والمتفرقة التي تعرض لها الفنان تعكس خطورة حالته، مشيرا إلى أن هناك استمرار لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له على مدار الساعة داخل المستشفى.