أشرف زكي يكشف آخر تطورات الحالية الصحية للفنان محمد مرزبان

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان، مشيرا إلى أن الأمور ليست جيدة في الوقت الحالي.

وأضاف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الأحد، أن حالته منذ أمس كما هى ويتم التواصل مع الأهلي والمستشفى، وننتظر أي تحسن في الحالة لنقله لمحافظة القاهرة لمستشفى أخرى ، ولا يمكن نقلة إلا بعد حدوث وعي.

وأكمل أن تعرض محمد مرزبان لحادث سير مروع على طريق "مصر- الإسماعيلية" شرق القاهرة، مساء أمس السبت، حيث اصطدمت به سيارة مسرعة أدت إلى تحطم دراجته البخارية وإصابته بجروح خطرة، قبل أن تهرع سيارات الإسعاف لنقله إلى العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للطوارئ في حالة صحية حرجة للغاية وغير مستقرة.