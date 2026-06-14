مناقشة شاهد تؤجل محاكمة 7 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 6318 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر أول، المقيدة برقم 641 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، لقيامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر، لجلسة 19 سبتمبر المقبل؛ لمناقشة أحد الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.