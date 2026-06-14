تأجيل أولى جلسات محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في النزهة لـ 19 سبتمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة متهم في القضية رقم 1263 لسنة 2026 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 3865 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 19 سبتمبر المقبل، لمناقشة شاهد الإثبات الأول.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بالانضمام جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.