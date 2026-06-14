تأجيل محاكمة 63 متهما بـ«خلية الهيكل الإداري للإخوان» لـ 19 سبتمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 63 متهما، فى القضية رقم 14488 لسنة 2024، جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 2121 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، والمعرفة بـ"خلية الهيكل الإدارى للإخوان"، لجلسة 19 سبتمبر المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت و وائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى غضون الفترة من عام 2021، وحتى 4 ديسمبر 2024، المتهمون الأول وحتى الخامس عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية بالهيكل الإدارى للإخوان، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من السادس عشر وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها.