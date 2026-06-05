محاكمة 42 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية بالمرج.. في هذا الموعد

حددت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسة 17 أغسطس المقبل، لاستكمال نظر محاكمة 42 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في المرج، في القضية رقم 28428 لسنة 2025 جنايات المرج، المقيدة برقم 165 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وارتكاب أعمال عنف.