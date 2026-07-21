وزير الخارجية الصيني يدعو أستراليا إلى الحفاظ على مسار تحسن العلاقات الثنائية

أعرب وزير الخارجية الصيني وانج يي، عن أمله في أن تعمل أستراليا مع الصين للحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين.

وجاءت تصريحات وانج، وهو أيضاً عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، خلال لقائه وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وأكد الوزير الصيني ضرورة أن يتعامل الجانبان مع الخلافات على أساس الاحترام المتبادل والمساواة، والسعي إلى توسيع نقاط التوافق مع إدارة الخلافات، بما يضمن استمرار التطور الإيجابي للعلاقات الثنائية وعدم تقويضه بسبب الأحكام المسبقة.

كما أعرب وانج عن أمله في أن تلتزم أستراليا بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأن تتخلى عن سياسة المعايير المزدوجة.