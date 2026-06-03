تأجيل محاكمة 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر لـ 16 أغسطس

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر في القضية رقم 19856 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، المقيدة برقم 2313 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 16 أغسطس المقبل، لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وارتكاب أعمال عنف في مدينة نصر.