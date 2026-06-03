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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل أولى جلسات محاكمة 9 متهمين في أحداث عنف المطرية لـ 17 أغسطس

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، تأجيل أولى جلسات محاكمة 9 متهمين بأحداث عنف المطرية في القضية رقم 17718 لسنة 2025 جنايات المطرية، المقيدة برقم 1127 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 17 أغسطس المقبل، للاطلاع ومناقشة الباحث الاجتماعي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وارتكاب أعمال عنف بالمطرية.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 9 متهمين أحداث عنف المطرية إرهاب

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