تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ «الهيكل الإداري في الهرم» على سجنه المؤبد لـ 16 أغسطس

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم- مع آخرين سبق الحكم عليهم- في القضية 9640 لسنة 2025 جنايات الهرم، والمقيدة برقم 1377 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ«الهيكل الإداري بالهرم»، لجلسة 16 أغسطس المقبل، للاطلاع والمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وكان حكم غيابي قد صدر على المتهم، بالسجن المؤبد، في جلسة 22 ديسمبر 2025، وبعد القبض عليه؛ تقدم بطلب إعادة إجراءات محاكمته أمام الدائرة التي أصدرت ضده الحكم الغيابي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة منتصف عام 2021، وحتى 17 فبراير من عام 2022، بمحافظة الجيزة، المتهمون من الأول وحتي الخامس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من السادس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها.