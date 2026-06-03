القبض على المتهم بتهديد صغير والاستيلاء على هاتفه ودراجته في بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص في بورسعيد، من تعرض نجله للتهديد من قبل آخر في أثناء لهوه بدراجته الهوائية، والاستيلاء عليها وعلى هاتفه المحمول.

وبالفحص؛ أمكن تحديد القائم على النشر (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة العرب)، وبسؤاله؛ قرر أنه بتاريخ 31 مايو المنقضي وحال قيام نجله "9 سنوات" باللهو بدائرة القسم، استولى المشكو في حقه على الهاتف المحمول وكذلك الدراجة الهوائية من نجله، وعقب تداول مقطع الفيديو؛ أعاد له المسرقات المستولى عليها.

وأمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور)، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.