ألفاظ خارجة.. القبض على صانع محتوى حرض على البلطجة وتعاطي المخدرات

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن التحريض على البلطجة وتعاطى المواد المخدرة والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية .. وبحوزته (3 هاتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.