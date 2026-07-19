إزالة حالات تعد على أراض زراعية وبناء عشوائي مخالف في الإسكندرية

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، عددا من حالات الإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وإزالة البناء العشوائي المخالف للنسق العمراني، تماشيا مع جهود الدولة وتعليمات محافظ الإسكندرية أيمن عطية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون .

وذكر حي ثان المنتزة، أن وحدة التدخل السريع بالحي، وجهت حملات مكثفة لهدم وإزالة أعمدة خرسانية بدون ترخيص بالدور الأرضي بعقار بتفرعات شارع الحرمين بنطاق الحي، وهدم أسوار مقامة على قطعة أرض زراعية حتى سطح الأرض بعزبة "البرنس"، وإزالة سملات بالمهد لبناء أعمدة خرسانية وحوائط مخالفة بتفرعات شارع 30، وإزالة طابق مخالف بالكامل بعقار بمنطقة طوسون، واستجابة للشكاوى الواردة لغرفة عمليات الحي، ورد شكوى من قاطني أحد العقارات الكائنة بمنطقة أبو كمال، تضمنت الشكوى قيام أحد القاطنين بالعقار بغلق باب السطح للعقار ومنع باقي السكان من استخدامه ومنعهم من حقوقهم في العقار ، وعلى الفور توجهت حملة للموقع وإزالة عدد ٢ باب حديدي يتسببان في غلق السطح وإعادة الأوضاع لطبيعتها .

وقام الحي بالتحفظ على كمية من مواد البناء والمعدات، وإحالة جميع المخالفات للإدارة الهندسية بالحي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وتمكن حي أول العامرية، من رصد حالتي بناء بدون ترخيص بعقارين بمنطقة النهضة قرية حارس 2، وتم إيقاف المخالفتين، والتحفظ على كمية كبيرة من الأسمنت .

وفي سياق متصل، شنت إدارات حي ثان العامرية، حملة للتفتيش والمرور على المحال والورش والصيدليات بمنطقتي طريق الكافوري والكابلات بدائرة الحي، لمتابعة الالتزام بالضوابط والاشتراطات القانونية والبيئية، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 3 محال عامة لعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتحرير 3 إخطارات لعدم وجود تراخيص بمزاولة النشاط وتوفيق الأوضاع وإنذار إشغال طريق و 3 انذارات رخص محلات، و تحصيل مبلغ 16 ألف جنيه لوضع إشغالات وتعديات بالأرصفة وحرم الطريق العام .