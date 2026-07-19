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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بزيادة 30 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية اليوم

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

ارتفع سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية اليوم الأحد، بقيمة تتراوح بين 20 لـ30 جنيها، وسجل جرام عيار 21 الآن 5865 جنيها  مقارنة 5840 جنيها بزيادة 25 جنيها. 

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الأحد 19 يوليو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة. 

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 19 يوليو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6705 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6645  جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5865 جنيهات.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5815 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5025 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5985 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3910 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3775 جنيهًا.

مشغولات ذهبية

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46920 جنيهًا.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46520 جنيهًا.

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر بيع أوقية الذهب اليوم 

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 208480 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 206705 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

وارتفع سعر دولار الصاغة اليوم ليصل 51.84 جنيه مقابل 51.13 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4110.7 دولارًا.

توقعات أسعار الذهب 

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

أسعار الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 جرام الذهب سعر الجنيه الذهب

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