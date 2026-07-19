حريق بمحول كهرباء في فيصل بسبب القمامة.. والأهالي يناشدون محافظ الجيزة بالتدخل

سادت حالة من الخوف والقلق بين سكان شارع عمرو بن العاص بمنطقة المطبعة في فيصل، التابعة لحي الهرم بمحافظة الجيزة؛ إثر اندلاع حريق مفاجئ في أحد محولات الكهرباء بالمنطقة، ناتج عن الاشتعال الذاتي لأكوام القمامة والمخلفات المتراكمة حوله.

وأطلق أهالي المنطقة، استغاثات عاجلة ومناشدات إلى مسؤولي الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة وحي الهرم، لسرعة الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها للعقارات السكنية المجاورة، وتشكيل حملة مكبرة لرفع المخلفات وتطهير محيط المحول بالكامل.

وأوضح الأهالي بالمنطقة، أن شارع عمرو بن العاص يعد من الشوارع الحيوية والهامة التي تربط المنطقة ببعضها، مؤكدين أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى والمناشدات السابقة لرفع تجمعات القمامة التي باتت تشكل عائق كبير يهدد حياة المواطنين.

وطالب السكان بضرورة وجود حل جذري لمنع إلقاء المخلفات في محيط المنشآت الحيوية والمحولات الكهربائية، وتوفير صناديق قمامة كافية مع تكثيف دوريات جهات النظافة والتجميل بالحي لحماية أرواح وممتلكات المواطنين.