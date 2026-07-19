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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يجري جولة ميدانية بكرداسة ويوجه برفع تجمعات القمامة بطريق المريوطية

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جولة ميدانية موسعة بعدد من قرى مركز ومدينة كرداسة لمتابعة مستوى النظافة العامة ورصد المخالفات والتعديات وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للوقوف علي الانضباط بالشارع.

استهل المحافظ جولته بتفقد طريق المريوطية – ناهيا، حيث وجه بسرعة رفع نواتج تطهير الترعة المتراكمة وإزالة تجمعات القمامة بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للطريق.

كما تفقد الأنصاري طريق اللبيني – كرداسة ورصد وجود عدد من نقاط تجمع القمامة، وأعمال بناء، وجمالون مقام بالمخالفة موجهًا بسرعة إزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.


وشملت الجولة المرور بمنطقة ناهيا وطريق ناهيا – أبو رواش، حيث وجه المحافظ بسرعة التعامل مع عدد من حالات تبوير الأراضي الزراعية التي تم رصدها  وإزالة أسباب المخالفة ورفع تجمعات القمامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.
كما تابع محافظ الجيزة موقف حالات البناء بقريتي المنصورية وبني مجدول ووجه بمراجعة جميع التراخيص والتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.
وخلال الجولة كلف المحافظ بإزالة موقف سرفيس عشوائي بمنطقة سلم المنصورية لما يمثله من إعاقة للحركة المرورية مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع عودة الإشغالات مرة أخرى.
وفي قرية كفر حكيم، وجه المحافظ بسرعة رفع نواتج تطهير الترعة وإزالة نقاط تجمع القمامة إلى جانب مراجعة موقف تراخيص أعمال البناء، والتصدي بكل حسم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأعمال التبوير واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما وجه الدكتور أحمد الأنصاري بإخلاء وغلق مخازن فرز المخلفات والخردة المخالفة بطريق المنصورية – كرداسة، وطريق كفر حكيم، لما تمثله من مخالفة للاشتراطات القانونية وتأثيرها السلبي على البيئة والمظهر الحضاري.


وكلف المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفات مصانع الطوب بالطريق الأبيض والتصدي لأعمال تبوير الأراضي الزراعية مؤكدًا استمرار الحملات الميدانية اليومية للتعامل الفوري مع جميع صور المخالفات، والحفاظ على الرقعة الزراعية .

محافظ الجيزة محافظة الجيزة مركز كرداسة

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