أجهزتنا بتتحرق.. أهالي الصف بالجيزة يستغيثون بشركة كهرباء جنوب القاهرة بسبب قطع التيار

ناشد أهالي قرى مركز ومدينة الصف جنوب محافظة الجيزة، المهندس طارق عبدالشافي، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء جنوب القاهرة، التدخل العاجل لحل أزمة تذبذب التيار الكهربائي التي تشهدها بعض قرى مركز الصف والمدينة منذ أيام، والتي تسببت في تلف وحرق العديد من الأجهزة المنزلية.

وأكد أهالي الصف أن الكهرباء "تعلو وتنخفض"، بشكل يومي من الساعة السابعة صباحاً وحتى مساء اليوم، وهو ما أدى إلى احتراق الأجهزة الكهربائية من ثلاجات وتكييفات وغسالات وشاشات تلفزيون.

وأوضح بسام كامل، أحد أهالي الصف قائلا: “كل شوية الكهرباء تعلى وتوطى... وفي الآخر اللي بيتحرق أجهزة الناس.. يا ترى مين هيعوض اللي تلف عنده جهاز؟”، مشيرل ا أنه احترق لديه 3 أجهزة بسبب الجهد المنخفض والعالي مرة واحدة .

وطالب وليد عبدالمحسن، أحد أهالي الصف، بسرعة تشكيل لجنة فنية من الشركة للانتقال إلى المنطقة ومعاينة الشبكات والمحولات للوقوف على أسباب المشكلة.

وأشار صفوت ذكي، من أهالي الصف، أنه يطالب رئيس مدينة الصف بأن يتدخل ويستدعي مسئولي هندسة كهرباء الصف لوضع حد لمشكلة انخفاض وارتفاع التيار الكهربائي أكثر من عشرين مرة يومياً.

وأضاف كامل فتحي، من أهالي الصف، أن استمرار ضعف وارتفاع الجهد لا يتسبب فقط في تلف الأجهزة وزيادة الفاتورة واحتمالية حدوث حرائق، بل يمثل عبئاً مالياً كبيراً على الأسر التي لا تقدر على شراء أجهزة جديدة ولا حتى على الإصلاح.

وطالب أهالي الصف شركة كهرباء جنوب القاهرة بسرعة التحرك وإصدار بيان يوضح أسباب المشكلة والإجراءات التي سيتم اتخاذها، أسوة بما حدث في مناطق أخرى شهدت أعطالاً مماثلة وتم التعامل معها فوراً، مناشدين المسؤولين سرعة الاستجابة قبل تفاقم الأزمة وتزايد الخسائر.