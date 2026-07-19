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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الجيزة تنفذ حملة توعية بإجراءات ترخيص المحال العامة بنطاق حي جنوب

هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة
هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

شاركت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، بالتعاون مع النائب هشام محمد بدوي عضو مجلس النواب، في حملة توعية ميدانية بنطاق حي جنوب الجيزة، للتعريف بإجراءات ترخيص المحال العامة، وحث أصحاب الأنشطة التجارية على توفيق أوضاعهم واستخراج التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام القانون.

جاء ذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بتكثيف جهود التوعية وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وشملت الحملة المرور على عدد من المحال العامة والتواصل المباشر مع أصحابها، وتعريفهم بإجراءات استخراج التراخيص، والتي تتضمن التوجه إلى المركز التكنولوجي المختص، وتقديم صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة من عقد الملكية أو الإيجار، إلى جانب سداد الرسوم المقررة من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك في إطار تيسير الإجراءات وتقنين أوضاع المحال.

كما تضمنت الحملة الرد على استفسارات أصحاب المحال، وتقديم التوعية اللازمة بشأن الاشتراطات المنظمة لمنظومة تراخيص المحال العامة، بما يسهم في تعزيز الالتزام بالقانون والاستفادة من التيسيرات التي توفرها الدولة.

رافق نائب المحافظ خلال الحملة الدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة ومحمد حسني رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بمحافظة الجيزة.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة ترخيص المحال

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