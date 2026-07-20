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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وليد جاب الله: زيادة الأجور تؤدي إلى انتعاش الأسواق وزيادة الإقبال على شراء السلع

الأجور
الأجور
البهى عمرو

أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الزيادات الأخيرة في الأجور والمعاشات تمثل خطوة إيجابية لدعم النشاط الاقتصادي، موضحًا أنها تسهم في زيادة الإنفاق داخل الأسواق، بما يعزز حركة التجارة ويحفز الاقتصاد.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن حصول الموظفين وأصحاب المعاشات على الزيادات الجديدة ينعكس سريعًا على الأسواق من خلال زيادة الإقبال على شراء السلع والخدمات، وهو ما يؤدي إلى تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بشكل عام.

وأشار إلى أن ارتفاع الطلب قد يخلق فرصًا لزيادة الأسعار، إلا أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية للحد من هذه الظاهرة، من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق، والتوسع في المنافذ الحكومية والمعارض السلعية، وعلى رأسها معارض "أهلًا بالمدارس"، بما يوفر بدائل مناسبة للمواطنين ويسهم في مواجهة الممارسات الاحتكارية وجشع بعض التجار.

وأوضح أن زيادة الأجور ليست السبب الرئيسي في معدلات التضخم الحالية، مشيرًا إلى أن العوامل الخارجية، مثل الاضطرابات السياسية والحروب العالمية وما نتج عنها من اضطراب في سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار عالميًا، تعد المحرك الأساسي للتضخم خلال السنوات الأخيرة.

السلع الاقتصاد المعاشات الأجور

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