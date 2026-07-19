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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار: التوسع في المشروعات الصناعية لزيادة الصادرات.. نواب: خطوة تعزز تنافسية الاقتصاد.. ومطالب بمزيد من التيسيرات

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف
  • وزير الاستثمار: نحرص على الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير
  • برلمانية:الدولة أولت اهتمامًا غير مسبوق بتطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية  
  • نائب: دعم مناخ الاستثمار ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات


 

التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مسئولي شركة بروكتر آند جامبل العالمية، لبحث استثمارات الشركة الحالية في السوق المصرية، وخططها المستقبلية للتوسع في التصنيع المحلي وزيادة صادراتها إلى أسواق الخليج والقارة الأفريقية، والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.


شارك في اللقاء كريم الشريف، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة بروكتر آند جامبل في مصر وأسواق التوسع بأفريقيا، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

في هذا الصدد، أشادت النائبة بثينة أبو زيد،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار بشأن التوسع في المشروعات الصناعية لزيادة فرص العمل، معتبرة أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد إنتاجي قادر على تحقيق التنمية المستدامة.


وأوضحت "أبو زيد"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن القطاع الصناعي يمثل أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، وأن التوسع في المشروعات الصناعية يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات.


وأكدت أن الدولة أولت اهتمامًا غير مسبوق بتطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية وتقديم حوافز للمستثمرين، وهو ما أسهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مشددة على أن استمرار دعم القطاع الصناعي يعد خطوة أساسية لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.


في سياق متصل، ثمن النائب أمين مسعود،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار بشأن زيادة الصادرات  من خلال التوسعات الصناعية، مؤكدا أنه يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي ودعم القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.


وأوضح "مسعود" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" أن التوسع في إقامة المشروعات الصناعية يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري، وفتح أسواق تصديرية جديدة، إلى جانب توفير فرص عمل حقيقية للشباب، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار عضو النواب إلى أن دعم مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

الاستثمار الحكومة المشروعات الصناعية صناعة صادرات

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