باستثمارات 420 مليون دولار.. "طاقة النواب" توافق على اتفاقية جديدة للبحث عن الغاز والزيت بشرق الإسكندرية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة "كايرون إيجيبت دلتا ليمتد".

ويستهدف الاتفاق البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق الإسكندرية البحرية بالبحر المتوسط، تماشياً مع استراتيجية الدولة للتوسع في الاستكشاف وتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية.

تفاصيل العرض والجدوى الاقتصاديةأفادت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المنطقة طُرحت ضمن مزايدة عالمية أعلنتها شركة "إيجاس".

وتقدمت شركة "كايرون إيجيبت دلتا ليمتد" (المؤسسة وفقاً لقوانين جزر فيرجن البريطانية) بعرض للفوز بالمنطقة.

وحاز العرض على موافقة اللجان المختصة بـ"إيجاس" بعد التحقق من تحقيقه الجدوى الاقتصادية لجميع الأطراف.

الالتزامات المالية والإنتاجيةتتضمن الاتفاقية حزمة من الالتزامات الاستثمارية والفنية تشمل:

منحة التوقيع: حصول "إيجاس" على منحة غير مستردة بقيمة مليون دولار.الحد الأدنى للاستثمارات: ضخ 420 مليون دولار كحد أدنى للعمليات.الالتزام الفني:

حفر 3 آبار استكشافية وإعادة معالجة البيانات السيزمية لدعم فرص الاكتشافات الجديدة.

نظام اقتسام الإنتاج والعوائدصيغت الاتفاقية وفق نموذج اقتسام الإنتاج لضمان التوازن الاقتصادي:استرداد المصروفات: حددت الاتفاقية نسبة استرداد المصروفات بـ 40%.

حصة الدولة (إيجاس): يتراوح نصيب "إيجاس" من زيت وغاز الربح بين 64% و70%.

محددات الحصة: تتحدد النسبة النهائية وفقاً لكميات الإنتاج ومستويات أسعار خام برنت، بما يضمن جذب الاستثمار الأجنبي وتأمين أعلى عائد للدولة.

الموافقات السيادية والقانونية

أكدت المذكرة الإيضاحية استيفاء مشروع الاتفاقية لجميع الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة. وحصل المشروع على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع، إلى جانب موافقة مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".