ارتفاع أسعار النفط عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 3.5%، لتسجل 81.7 دولار للبرميل الواحد، وفقا لسعر إغلاق تداولات البورصة العالمية يوم الجمعة الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.8%، لتصل إلي 88.1 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الفورية لسعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو السعر المرجعي الأمريكي، بنسبة 2.8 % ليصل إلى 81.7 دولاراً للبرميل.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية انتهاء العمل باتفاقية وقف النار واستئناف عملياتها العسكرية ضد إيران مما تسبب في تباطؤ حركة السفن في مضيق هرمز إلى حد التوقف تقريباً، حيث عبرت 8 سفن فقط الممر المائي يوم الخميس الماضي، في اليوم الثاني الكامل لإعادة فرض الحصار البحري الأمريكي على إيران.

وارتفعت أسعار النفط عالميا بسبب تعطيل إمدادات الطاقة في الخليج العربي منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي علي طهران في 28 فبراير الماضي.