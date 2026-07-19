قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
82 مليون طن.. ميناء الإسكندرية يسجل أعلى معدل تداول بضائع في تاريخه خلال 2025/2026
مصرع وإصابة عاملين بناء إثر انهيار سقف خشبي بموقع إنشاءات بالعلمين
الكواليس الكاملة لصفقتي الأهلي.. كيف حسم الأحمر التعاقد مع منصف بقرار وسفيان بن جديدة؟.. والقيمة المالية وطريقة السداد
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ماذا ينتظر المواطن من خطة التنمية 2026/2027؟
البعثة الأثرية المصرية تكشف عن 3 مقابر صخرية من عصر الدولة الحديثة بسقارة
عامل الخردة بدمياط.. رحلة البحث عن الرزق التي انتهت بصدمة غير متوقعة
شيخ الأزهر يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة ويهنئه بمنصبه الجديد ويتمنى له التوفيق والسداد
رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك
افصل الكهرباء فورًا.. لو حصل حريق في التكييف تتصرف إزاي؟
10 جنيهات .. هبوط قوي في أسعار الطماطم بالأسواق
وول ستريت جورنال: إيران سارعت بتحقيق أكثر من 6 مليارات دولار من صادرات النفط خلال الهدنة
ملتقى الإبداع العربي يعلن عن تفاصيل دورته الثانية في نوفمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار النفط تقفز 16%.. وخبير يكشف تداعيات التوترات الإقليمية

النفط
النفط
البهى عمرو

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تغيرات متسارعة، في ظل الحروب والأزمات القائمة، والتي قد تهدأ لفترات ثم تعود من جديد.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، خلال حواره على قناة صدى البلد، أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن الأوضاع لن تُحسم خلال أيام أو أسابيع، بل إن الأزمة مرشحة للاستمرار لفترة، في ظل التطورات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشار إلى أن ما يحدث في المنطقة يترك آثارًا سلبية على دول الخليج ومصر، كما يؤثر على إيرادات قناة السويس والعوائد السياحية، مؤكدًا أن الأزمات العالمية تنعكس على مختلف الاقتصادات.

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت حالة من الهدوء النسبي، إلا أن عودة التوترات كان لها تأثير مباشر على أسعار النفط، موضحًا أن الأسعار ارتفعت خلال الأيام العشرة الأخيرة بنحو 16%، لتتراوح بين 85 و88 دولارًا للبرميل، مع وجود توقعات باستمرار الارتفاع، وربما تجاوز سعر البرميل 100 دولار.

عبد المنعم السيد الاقتصاد قناة صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

احمد جلال

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

مسلسل حضرة المتهم ابي

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى وفاة أحمد جلال بطل «حضرة المتهم أبي» .. ماذا حدث؟

القهوة المغشوشة

«هات كوباية مية».. طريقة بسيطة تكشف القهوة المغشوشة في ثوانٍ

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

مشغولات ذهبية

ضغوط ناجمة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

إسبانيا

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

ترشيحاتنا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بالصور

بعد وفاة احمد جلال عبد القوي.. أعراض سرطان الحجاب الحاجز

وفاة احمد جلال عبد القوي
وفاة احمد جلال عبد القوي
وفاة احمد جلال عبد القوي

الأوديسة يحقق 120 مليون دولار محليا و258 مليون دولار عالميا

فيلم The Odyssey
فيلم The Odyssey
فيلم The Odyssey

تحذير بعد وفاة 6 مصريين بالسعودية.. علامات تسرب الغاز التي لا يجب تجاهلها

تسرب الغاز
تسرب الغاز
تسرب الغاز

في موجة الحر.. 7 نصائح تحميك من جلطات الدم القاتلة

جلطات الدم
جلطات الدم
جلطات الدم

فيديو

رسالة الوداع

رحل بعد صراع مع المرض.. آخر ما قاله أحمد جلال نجم «حضرة المتهم أبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد