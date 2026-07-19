أسعار النفط تقفز 16%.. وخبير يكشف تداعيات التوترات الإقليمية

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تغيرات متسارعة، في ظل الحروب والأزمات القائمة، والتي قد تهدأ لفترات ثم تعود من جديد.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، خلال حواره على قناة صدى البلد، أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن الأوضاع لن تُحسم خلال أيام أو أسابيع، بل إن الأزمة مرشحة للاستمرار لفترة، في ظل التطورات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشار إلى أن ما يحدث في المنطقة يترك آثارًا سلبية على دول الخليج ومصر، كما يؤثر على إيرادات قناة السويس والعوائد السياحية، مؤكدًا أن الأزمات العالمية تنعكس على مختلف الاقتصادات.

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت حالة من الهدوء النسبي، إلا أن عودة التوترات كان لها تأثير مباشر على أسعار النفط، موضحًا أن الأسعار ارتفعت خلال الأيام العشرة الأخيرة بنحو 16%، لتتراوح بين 85 و88 دولارًا للبرميل، مع وجود توقعات باستمرار الارتفاع، وربما تجاوز سعر البرميل 100 دولار.