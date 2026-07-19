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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي يعلن تصعيدا جديدا.. كييف تستهدف منشآت نفطية ووقود داخل روسيا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن القوات الأوكرانية نفذت هجمات استهدفت ثلاث مستودعات نفطية ومنشأة وقود في منطقة ستافروبول جنوب روسيا.

وقال زيلينسكي في منشور عبر منصة "إكس" إن وحدات تابعة لجهاز الأمن الأوكراني شنت ضربة متزامنة على ثلاثة مستودعات نفطية في المنطقة، فيما استهدفت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية منشأة وقود أخرى.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن العمليات لم تقتصر على الأراضي الروسية، مشيراً إلى استهداف ثلاث ناقلات روسية مرتبطة بما وصفه بـ"أسطول الظل" في البحر الأسود.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف، مع تركيز أوكرانيا بشكل متزايد على ضرب منشآت الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بالوقود داخل الأراضي الروسية.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات الأوكرانية منطقة ستافروبول روسيا أوكرانيا موسكو وكييف

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