الأعنف منذ عامين.. كيف استهدفت أوكرانيا موسكو وماذا كان رد روسيا؟

في واحدة من أعنف موجات الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة منذ نحو عامين، تعرضت مناطق روسية عدة، بينها العاصمة موسكو ومقاطعة تامبوف، لهجمات واسعة النطاق أسفرت عن سقوط عشرات المصابين وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية ولوجستية.



زيلينسكي: استهداف منشآت لوجستية روسية



أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف منشأتين لوجستيتين رئيسيتين في موسكو ومقاطعة تامبوف الروسيتين، مؤكدا أن هذه الهجمات جاءت في إطار الرد على العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

خسائر وإصابات

أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف إصابة 24 شخصا جراء سقوط حطام طائرة مسيرة على مستودع تابع لشركة "وايلدبيريز" في مدينة إلكتروستال، موضحا أن شخصين آخرين أصيبا في مدينة نوجينسك إثر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية.

وأشار فوروبيوف إلى أن حطام إحدى المسيرات تسبب في اندلاع حريق داخل مستودع نفطي بمدينة نوجينسك، مؤكدا استمرار فرق الطوارئ في عمليات إخماد الحريق والتعامل مع آثار الهجوم.

وأضاف أنه تم إخلاء مستشفى للولادة يقع بالقرب من موقع الحادث، ونقل المرضى والعاملين إلى منشآت طبية أخرى كإجراء احترازي، فيما جرى تحويل النساء اللاتي يحتجن إلى رعاية متخصصة إلى مستشفيات في نوحينسك وبالاشيخا وشيلكوفو، إلى جانب إجلاء سكان مبنى سكني مجاور.

وفي مقاطعة تامبوف، أكد الحاكم يفجيني بيرفيشوف إصابة 25 شخصا جراء هجوم أوكراني، موضحا أن 23 منهم نقلوا إلى مستشفيات المقاطعة لتلقي العلاج.

وأوضح أن حالة أحد المصابين حرجة، فيما يعاني 6 أشخاص من إصابات خطيرة و16 من إصابات متوسطة، مشيرا إلى أن معظم الإصابات نتجت عن شظايا الهجوم.

إسقاط 379 مسيرة أوكرانية

من ناحيتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 379 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، مؤكدة أن عمليات الاعتراض شملت عددا كبيرا من المناطق الروسية.

وقالت الوزارة إن المسيرات الأوكرانية دمرت فوق مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وسمولينسك وريازان وكالوجا وتولا وتامبوف وأوريول وليبيتسك وتفير وبسكوف وفورونيج وروستوف وفولجوجراد ولينينجراد وفلاديمير وموسكو وكراسنودار، إضافة إلى شبه جزيرة القرم وبحر آزوف والبحر الأسود.

وأكدت موسكو أن قوات الدفاع الجوي تواصل التصدي للهجمات الجوية الأوكرانية، مشددة على جاهزية أنظمتها العسكرية لحماية المناطق الروسية من محاولات الاستهداف.