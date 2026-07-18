مسؤول روسي: مقتل 7 مدنيين إثر استهداف مسيرة أوكرانية لمركز لوجستي

أعلن حاكم مقاطعة تامبوف الروسية يفجيني بيرفيشوف، اليوم "السبت"، مقتل 7 مدنيين روس وإصابة 25 آخرين، إثر استهداف مسيرة أوكرانية لمركز لوجستي لعملاق الخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت في روسيا "وايلدبيريز"، في كوتوفسك بالمقاطعة.

وقال بيرفيشوف، في تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "إن النظام الأوكراني شن الليلة الماضية هجومًا إرهابيًا على كوتوفسك. وقُتل سبعة من موظفي المناوبة الليلية عندما قصفت طائرات معادية دون طيار مركز لوجستيات لشركة "وايلدبيريز".

وأكد حاكم مقاطعة تامبوف الروسية إصابة 25 شخصا، وأشار إلى أن معظم الإصابات ناتجة عن شظايا، ويتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة.

وقال بيرفيشوف إن الهجوم على مستودع "وايلدبيريز" في كوتوفسك هو هجوم إرهابي مخطط له ضد المدنيين، مشيرا إلى أنه تم إخماد الحريق المكشوف في المستودع، ولا تزال جهود مكافحة الحريق جارية.

وبحسب الخدمة الصحفية لشركة "وايلدبيريز"، فقد تعرضت منشأة الشركة في إليكتروستال أيضاً للهجوم.