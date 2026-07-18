زوجة مصطفى زيكو تكشف مفاجأة كانت تُجهزها لوالدته بعد الأزمة الأخيرة

كشفت زوجة مصطفى زيكو، لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، عن مفاجأة كانت الأسرة تستعد لتنظيمها لوالدة اللاعب، وذلك بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا حول عدم لقائها بنجلها عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم.

وقالت زوجة زيكو، في رسالة نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن تداول الأحداث خلال الساعات الماضية أفسد المفاجأة التي كانوا يجهزون لها، مضيفة: “منكم لله.. بوظتوا المفاجأة اللي كنا عاملينها لحماتي، وإننا نفاجئها وننزلها باحتفالية في شبين، بس ملحوقة وهي تستاهل إنها تنبسط بابنها.”

وجاءت رسالتها بالتزامن مع انتشار صور جديدة للاعب برفقة والدته وزوجته، في محاولة لاحتواء الجدل الذي صاحب تصريحات والدة زيكو خلال الأيام الماضية

والدة زيكو: الاحتفالات وخداه مني.. ومراته بقت رقم واحد

كشفت والدة مصطفى زيكو لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، تفاصيل علاقتهما بعد وفاة والده، مشيرة إلى أنها سعيدة بالمكانة التي وصل إليها. وشارك زيكو مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، وسجل هدفين، الأولى في شباك نيوزيلندا بدور المجموعات، والثاني في شباك الأرجنتين بدور الـ16.



قالت والدة زيكو في تصريحات عبر برنامج "صبايا الخير": "زيكو مكانش بيطيق حد يقول لي كلمة أو يزعلني، أنا فرحانة بالمكانة اللي هو فيها، بس الكرة أخذته مني كثيرا، لكنها وظيفته، وهو وحشني جدًا، ولم يأتي لي حتى الآن بعد العودة من أمريكا، بسبب الاحتفالات، كل شوية يتواصل معي هاتفيا، لكن الاحتفالات واخداه مني، زيكو فضل عمله عن الحياة الأسرية، وأي لاعب مثله".



وأضافت: "اتصلت بيه وقلت له نفسي أروح الاستاد وأقابلك هناك طالما مش فاضي تيجي، قال لي هتبقى بهدلة وناس كتير، أقوله طب هتيجي إمتى؟ يقولي هخلص الاحتفالات وهجيلك، أنا كنت في حياته رقم واحد، ودلوقتي مراته بقت رقم واحد وأنا رقم اثنين".



واختتمت والدة مصطفى زيكو: "راضية وقابلة، أنا متحضرة ومتعلمة، لست جاهلة، هو راجع على احتفالات ولقاءات، وكان يحضر نفسه، لكن أنا فرحانة بيه، ده ابني وأنا اللي ربيته".

