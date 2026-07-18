رسوب 190 طالبا..كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات تنفي شائعات نتيجة الفرقة الرابعة

أكدت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات أن ما تم تداوله عبر بعض الصفحات على موقع "فيس بوك" بشأن نتيجة الفرقة الرابعة شعبة التاريخ والحضارة، والزعم برسوب 190 طالبًا ونجاح 7 طلاب فقط بتقدير "مقبول"، هو ادعاءات كاذبة وعارية تمامًا عن الصحة.

والكلية تؤكد لأبنائها الطلاب الأعزاء ومتابعيها الأكارم أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، وأن غرض هذه الصفحات المشبوهة هو الإثارة وإشاعة البلبلة ونشر الشائعات والأكاذيب لجذب أكبر عدد من المتابعين بالباطل وقول الكذب، والإساءة لكليتنا الفتية وجامعتنا العريقة.

كما تؤكد الكلية أن نسبة نجاح الفرقة الرابعة (انتظام) تزيد على ٦٧%، وأن النسبة الكلية لنجاح الطلاب (انتظام - انتساب) ٥٧.٥% تقريبا، ومرفق صورة من إحصائية نسب النجاح الصادرة عن كنترول الفرقة الرابعة.

حفظ الله كليتنا الرائدة وجامعتنا العريقة ورفع راية الأزهر الشريف فوق كل راية، وحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء آمين.