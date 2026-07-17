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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

إقبال كبير على معرض الجمعة لمجمع البحوث الإسلامية بالجامع الأزهر.. صور

«معرض الجمعة» لمجمع البحوث الإسلامية بالجامع الأزهر
«معرض الجمعة» لمجمع البحوث الإسلامية بالجامع الأزهر
محمد شحتة

شهد المعرض الدائم لمطبوعات الأزهر الشريف، والذي ينظمه مجمع البحوث الإسلامية بالجامع الأزهر، وافتتحه الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، عقب صلاة الجمعة بالجامع الأزهر، إقبالًا كبيرًا من رواد الجامع وزائريه.

وجاء افتتاح المعرض في إطار المبادرة التي تنظمها الأمانة المساعدة للثقافة الإسلامية بالمجمع، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بهدف نشر الفكر الوسطي، وتعزيز الوعي الديني والثقافي، وإتاحة الإصدارات العلمية الرصينة للجمهور.

إصدارات متنوعة في المعرض

وتجوّل وكيل الأزهر والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في أروقة المعرض، واطّلع على ما يضمُّه من إصدارات متنوعة في مجالات العلوم الشرعية والفكرية والثقافية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من رسالة الأزهر في نشر المعرفة الموثوقة، وتيسير وصول الكتاب الأزهري إلى مختلف فئات المجتمع، وتعزيز ثقافة القراءة والاطلاع، وربط الأجيال الجديدة بالإنتاج العلمي والفكري للأزهر الشريف.

ويضم المعرض نخبة من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء، والجامع الأزهر، ومكتب إحياء التراث الإسلامي بمشيخة الأزهر، بما يوفر للباحثين والطلاب والمهتمين نافذة مباشرة على الإنتاج العلمي الأزهري. كما يُقام المعرض بصورة دورية كل يوم جمعة، ليتيح للزائرين الاطلاع على أحدث المطبوعات والاستفادة منها، في إطار جهود الأزهر الشريف لنشر صحيح الدين، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتقديم معالجات علمية رصينة للقضايا الدينية والفكرية المعاصرة.

الجمعة الجامع الأزهر البحوث الإسلامية المعرض الدائم مطبوعات الأزهر إصدارات الأزهر

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