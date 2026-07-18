مدرب الأرجنتين: علينا الاستمتاع بميسي قبل أن نفتقده مثل مارادونا

أشاد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، بـ ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ، مؤكدًا أن ما يقدمه في هذه المرحلة من مسيرته الكروية يُعد إنجازًا استثنائيًا، وذلك بعد قيادته منتخب "التانجو" إلى نهائي كأس العالم 2026.

وقال سكالوني إن ميسي احتضنه عقب نهاية مباراة إنجلترا، وقال له: "تاريخ خالص"، ليرد المدرب الأرجنتيني: "بل هو التاريخ الخالص أكثر من أي شخص آخر".

وأضاف: "إنه التاريخ، والأسطورة. لا أعرف ماذا يمكنني أن أقول أكثر من ذلك. أن تخرج هذه الكلمات من فمه، ليس تجاهي أنا، بل تجاه الجميع، فهذا يملؤني بالفخر".

وتابع: "عندما يفكر أفضل لاعب كرة قدم شهده العالم بهذه الطريقة، فإن ذلك يكون شيئًا رائعًا. وصوله إلى المباراة النهائية بالطريقة التي وصل بها، وفي هذه المرحلة من مسيرته وهو يبلغ 39 عامًا، أمر لا يُصدق".

واختتم سكالوني تصريحاته قائلًا: "بعد رحيل دييجو مارادونا افتقدناه جميعًا، أما ميسي فلا يزال موجودًا معنا، ويجب علينا أن نقدّر ما يفعله".

وضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع نظيره الإسباني في نهائي كأس العالم، المقرر إقامته مساء الأحد المقبل على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.