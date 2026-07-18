وزارة السياحة تطلق المرحلة الثانية من منصة رحلة لإدراج المدارس الأزهرية

في خطوة جديدة لتعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة السياحة والآثار، أطلقت الوزارة المرحلة الثانية من منصة “رحلة” لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية إلى المواقع الأثرية والمتاحف، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المنصة منذ إطلاقها في أكتوبر 2025، حيث تم من خلالها تنظيم أكثر من 6500 رحلة مدرسية استفاد منها ما يزيد على 300 ألف تلميذ من طلاب المدارس الحكومية والتجريبية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

نشر الوعي الأثري والسياحي

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة لنشر الوعي الأثري والسياحي بين النشء، وتشجيع الطلاب على زيارة المواقع الأثرية والمتاحف والتعرف على الحضارة المصرية العريقة، حيث تتضمن المرحلة الثانية إدراج المدارس الأزهرية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية بجميع محافظات الجمهورية ضمن منظومة الحجز الإلكتروني، بما يتيح لها تنظيم رحلاتها المجانية بصورة رقمية ومنظمة.

وأكد السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن إطلاق المرحلة الثانية من المنصة يعكس توجه الوزارة نحو التوسع في تطبيقات التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات المقدمة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة وتنظيم الرحلات المدرسية، وتحسين تجربة الزيارة، وترسيخ الوعي الأثري والسياحي لدى الطلاب.

وأوضح أن المنصة تتيح للمدارس الحكومية والتجريبية، إلى جانب المدارس الأزهرية، حجز الرحلات المجانية إلى المواقع الأثرية والمتاحف على مدار العام الدراسي، تنفيذًا لقرارات مجالس إدارات المجلس الأعلى للآثار، وهيئة المتحف المصري الكبير، وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بشأن مجانية دخول طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بالمدارس الحكومية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد شعبان، معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، أن المرحلة الثانية شهدت تطويرات تقنية وتنظيمية تستهدف إحكام الرقابة على منظومة الحجز، ورفع كفاءة التشغيل، وتطبيق لائحة السلوك والانضباط المعتمدة من مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، بما يعزز الاستخدام الأمثل للمنصة ويرسخ السلوكيات الإيجابية لدى الطلاب أثناء زياراتهم للمواقع الأثرية والمتاحف.

وأشار إلى أن أبرز هذه التطويرات تتمثل في إتاحة خدمة الحجز الإلكتروني المجاني للمدارس الأزهرية من خلال إنشاء حسابات للإدارات التعليمية الأزهرية، بما يضمن تنظيم الزيارات وفق الطاقة الاستيعابية للمواقع الأثرية والمتاحف والتوقيتات المحددة، ويسهم في الحد من التكدس، وتحسين تجربة الزيارة، والحفاظ على سلامة الطلاب.

وأضاف أن التحديثات تضمنت أيضًا إتاحة دليل استخدام المنصة ولائحة السلوك والانضباط على الصفحة الرئيسية، قبل إنشاء الحساب أو تسجيل الدخول، إلى جانب توفير وسائل مباشرة للتواصل مع فريق الدعم الفني.

وفي إطار تعزيز الحوكمة والرقابة الرقمية، تم إضافة رمز الاستجابة السريع (QR Code) إلى خطاب تأكيد الحجز للتحقق من صحة بيانات الرحلة، وربط عملية مسحه عند دخول المدرسة إلى الموقع الأثري أو المتحف بتأكيد تنفيذ الرحلة إلكترونيًا بصورة تلقائية، بما يتيح رصد الرحلات غير المنفذة، وإعادة إتاحة المواعيد غير المستغلة لمدارس أخرى، مع تطبيق لائحة السلوك والانضباط على المدارس المخالفة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للطاقة الاستيعابية للمواقع الأثرية والمتاحف.

كما شملت التحديثات تفعيل خاصية الحظر الإلكتروني للمستخدمين المخالفين لمدة محددة وفقًا لأحكام اللائحة، مع رفع الحظر تلقائيًا بانتهاء مدته، وإظهار سبب الحظر ومدته عند محاولة تسجيل الدخول، فضلًا عن إتاحة تحميل خطاب تأكيد الحجز من خلال سجل الرحلات بالحساب الشخصي، وإرساله تلقائيًا عبر البريد الإلكتروني الحكومي المسجل على المنصة.

وتدعو وزارة السياحة والآثار المدارس الأزهرية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية إلى سرعة تفعيل حساباتها على المنصة، والاطلاع على دليل الاستخدام ولائحة السلوك والانضباط، وحجز رحلاتها المجانية، استعدادًا للتطبيق الكامل لمنظومة الحجز الإلكتروني اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث لن يُسمح بدخول أي رحلة مدرسية أزهرية إلى المواقع الأثرية والمتاحف اعتبارًا من هذا التاريخ إلا بعد إجراء حجز مسبق عبر المنصة.

يُذكر أن منصة “رحلة” تتيح حجز الرحلات المدرسية إلى 99 موقعًا أثريًا ومتحفًا بمختلف محافظات الجمهورية.

