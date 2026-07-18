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نادي بشكتاش التركي يحسم الجدل حول محمد صلاح ببيان رسمي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نادي بشكتاش التركي يحسم الجدل حول محمد صلاح ببيان رسمي

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

أغلق نادي بشكتاش التركي الباب أمام ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن توصله لاتفاق مع النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن جميع الأنباء المتداولة حول الصفقة لا تمت للحقيقة بصلة.

وأصدر النادي التركي بيانًا رسميًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، شدد فيه على أن ما تم نشره بشأن مفاوضات التعاقد مع محمد صلاح أو تفاصيل مزعومة للعقد، مجرد معلومات غير صحيحة.

وأوضح بشكتاش أن الأخبار التي يتم تداولها عن تحركاته في سوق الانتقالات، والتي لم تصدر عبر قنواته الرسمية، لا تعكس الواقع، داعيًا جماهيره إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو التقارير غير الموثقة.

كما وجه النادي انتقادًا مباشرًا للصحفي التركي ياجيز سابونجو أوغلو، متهمًا إياه بنشر معلومات وصفها بـ"المفبركة"، مؤكدًا أن ما يقدمه بشأن صفقات بشكتاش يفتقر إلى المصداقية ويهدف إلى تضليل الرأي العام.

وأكد بشكتاش في ختام بيانه أن أي تطورات تخص صفقات الفريق أو تحركاته خلال فترة الانتقالات سيتم الإعلان عنها فقط عبر المنصات الرسمية للنادي، مطالبًا جماهيره بتحري الدقة وعدم التعامل مع أي أخبار أخرى.

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