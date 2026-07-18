وزير الري : مصر تقدم مختلف أوجه الدعم الفني والتنموي لـ جنوب السودان

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن افتتاح محطة "سومبا" للمياه الجوفية بجامعة جوبا في جنوب السودان يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط مصر وجنوب السودان، ويؤكد حرص الدولة المصرية على تقديم مختلف أوجه الدعم الفني والتنموي للأشقاء في جنوب السودان، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كان وزير الري قد تلقى تقريرا من الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شؤون مياه النيل، بخصوص افتتاح جمهورية جنوب السودان لمحطة "سومبا" للمياه الجوفية بجامعة جوبا، والتي تم تنفيذها بمنحة من جمهورية مصر العربية، في إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقد افتتح المحطة جيمس ماويج مكواج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، بحضور حازم ممدوح سفير مصر لدى جنوب السودان، والمهندس شعبان أبو الفتح رئيس بعثة الري المصرية بجنوب السودان، ممثلا عن وزارة الموارد المائية والري المصرية، وعدد من المسؤولين من الجانبين المصري والجنوب سوداني.

وأوضخ الدكتور سويلم أن المحطة تمثل إضافة مهمة للبنية التحتية لقطاع مياه الشرب في جنوب السودان، حيث تسهم في توفير مياه شرب آمنة ونظيفة لطلاب جامعة جوبا والعاملين بها، بالإضافة إلى المواطنين المقيمين بالمناطق المحيطة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تحسين الأوضاع الصحية والبيئية ودعم العملية التعليمية.

وأشار الوزير إلى أن التعاون المصري الجنوب سوداني في مجال الموارد المائية يمتد لسنوات طويلة، ويشهد تطورًا مستمرًا من خلال تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في مجالات مياه الشرب، وإدارة الموارد المائية، وتأهيل المجاري المائية، وإنشاء مركز للتنبؤ والإنذار المبكر، والتدريب وبناء القدرات، بما يعكس التزام مصر بدعم التنمية في دول حوض النيل انطلاقًا من مبدأ تحقيق المنفعة المشتركة.

وأكد سويلم أن هذا المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة من مشروعات التعاون الثنائي التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري المصرية في جنوب السودان، والتي تشمل إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية التي تعمل بالطاقة الشمسية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 28 محطة مياه شرب جوفية لخدمة مواطني جنوب السودان وتخدم المحطة الواحدة اكثر من 3 آلاف أسرة، ومشروعات أعمال التطهيرات بمجرى بحر الغزال بمدينة بنتيو، وكذلك إنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في أوقات الجفاف، وإنشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات لجمع البيانات اللازمة لإعداد الدراسات للمشروعات التنموية، وإنشاء مركز للتنبؤ بمقر وزارة الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، بالإضافة إلى التدريب وبناء القدرات، وتبادل الخبرات الفنية، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في جنوب السودان.

وأوضح أن وزارة الموارد المائية والري المصرية تحرص على أن تقترن المشروعات التي تنفذها ببرامج لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية المحلية على أعمال التشغيل والصيانة، بما يضمن استدامة هذه المشروعات واستمرار تقديم خدماتها بكفاءة عالية، ويُعظِّم العائد التنموي منها.

واختتم وزير الري تصريحاته بالتأكيد أن مصر ستواصل تقديم الدعم الفني ونقل الخبرات للأشقاء في جنوب السودان، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات الموارد المائية، بما يحقق مصالح البلدين، ويدعم جهود التنمية المستدامة، ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.