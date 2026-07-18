روسيا.. إسقاط وتدمير أكثر من 370 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين إسقاط أكثر من 370 مسيرة أوكرانية حلّقت باتجاه العاصمة منذ الساعة 8:30 مساء وحتى صباح اليوم.

وكتب سوبيانين على منصة "ماكس": "منذ الساعة 8:30 مساء بتوقيت موسكو، حلقت أكثر من 370 مسيرة باتجاه موسكو. وقد تم تحييد معظمها بواسطة قوات الدفاع الجوي من مسافات بعيدة عن موسكو، وتم تدمير 64 مسيرة معادية أثناء اقترابها من موسكو".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه "خلال الليلة الماضية دمرت منظومات الدفاع الجوي 379 مسيرة أوكرانية".

وأضافت: "تم إسقاط المسيرات في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وسمولينسك وريازان وكالوجا وتولا وتامبوف وأوريول وليبيتسك وتفير وبسكوف وفورونيج وروستوف وفولجوجراد ولينينجراد وفلاديمير وموسكو وكراسنودار وشبه جزيرة القرم وبحر آزوف والبحر الأسود".

وأعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف إصابة 24 شخصا إثر سقوط حطام طائرة مسيرة على مستودع لشركة "وايلدبيريز" في مدينة إلكتروستال.

كما أشار إلى إصابة شخصان آخران في مدينة نوغينسك بهجوم مسيّرة أوكرانية.