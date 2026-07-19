حريق ضخم على ساحل البحر المتوسط يجبر الفرنسيين على الهروب من منازلهم

اندلع حريقا كبيرا اليوم الأحد في عدة بلدات على ساحل البحر المتوسط بالقرب من فريجوس الفرنسية، مما أجبر السكان على إخلائها بعد انتشار النيران بفعل الرياح القوية وظروف الجفاف.
ومن جهته، قال حاكم المنطقة سيمون بابر لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية "انتشر الحريق بسرعة فائقة في ظل موجة الحرارة هذه والجفاف الشديد".
وذكر مكتب الحاكم أن الحريق التهم نحو 180 هكتارا مساء اليوم الأحد.
وأظهرت لقطات تلفزيونية ألسنة لهب ضخمة تتقدم خلف منازل مشيدة على جانب منحدر لأحد التلال، وهي من المشاهد المألوفة في منطقة ريفييرا الفرنسية، فيما تصاعدت سحب كثيفة من الدخان الأسود فوق أشجار الصنوبر والسرو.
وأشارت السلطات الفرنسية إلى أنه تم تعليق خدمات القطارات بين ميناء تولون على البحر المتوسط وليز آرك بسبب الحريق.