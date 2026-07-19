حريق ضخم على ساحل البحر المتوسط يجبر الفرنسيين على الهروب من منازلهم

اندلع حريقا كبيرا اليوم الأحد في عدة بلدات ​على ساحل البحر المتوسط بالقرب من فريجوس الفرنسية، ‌مما أجبر السكان على إخلائها بعد انتشار النيران بفعل الرياح القوية وظروف الجفاف.

ومن جهته، قال حاكم المنطقة سيمون بابر لقناة (بي.إف.إم) ​التلفزيونية "انتشر الحريق بسرعة فائقة في ظل موجة الحرارة ​هذه والجفاف الشديد".

وذكر مكتب الحاكم أن الحريق ⁠التهم نحو 180 هكتارا مساء اليوم الأحد.

وأظهرت لقطات ​تلفزيونية ألسنة لهب ضخمة تتقدم خلف منازل مشيدة ​على جانب منحدر لأحد التلال، وهي من المشاهد المألوفة في منطقة ريفييرا الفرنسية، فيما تصاعدت سحب كثيفة من الدخان الأسود ​فوق أشجار الصنوبر والسرو.

وأشارت السلطات الفرنسية إلى أنه تم تعليق خدمات ​القطارات بين ميناء تولون على البحر المتوسط وليز آرك بسبب ‌الحريق.